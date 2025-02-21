Трамп планирует отказаться от уголовного преследования России за военные преступления – The Telegraph

Соединенные Штаты Америки могут отказаться от участия в международном уголовном преследовании России за военные преступления во время агрессии против Украины. Во время последней встречи основной группы стран, работающих над созданием трибунала для РФ, американские представители отказались назвать Россию "агрессором".

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Это вызвало беспокойство среди западных партнеров и может осложнить подготовку к финальной встрече группы в следующем месяце, сообщает The Telegraph. Издание приводит дипломатическую ноту, в которой говорится, что европейские чиновники были "шокированы" последними заявлениями США во время международных встреч о необходимости "возвращения РФ в цивилизованный мир".

В группе, работающей над созданием Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины, объединены 44 страны. Среди них есть и США, причем ранее предполагалось, что эти государства предоставят созданному трибуналу юрисдикцию для рассмотрения дел как в отношении исполнителей преступлений, так и лиц, причастных к их планированию.

По словам источника, потеря поддержки трибунала со стороны Вашингтона "станет серьезным ударом по международной репутации и авторитету".

"Это достаточно кардинальное изменение. Переписывать историю и делать вид, что эту войну начала не Россия – это то, на что мы просто не можем и не согласимся", – цитирует The Telegraph европейского дипломата из данной группы.

Более того, в нескольких европейских столицах начались и идут переговоры из-за "риска распада спецтрибунала", если США решат выйти из процесса его создания.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в прошлом году в мировом сообществе было поддержано создание специального трибунала для России за преступления, совершенные во время войны против Украины. В частности, инициатива была поддержана на конференции "Восстановление справедливости для Украины".

Летом 2024 еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что организация специального трибунала для российского диктатора Путина и других высокопоставленных представителей кремлевского режима находится на последнем этапе, и до конца года это может стать реальностью.

Последнее, 13-е заседание группы по созданию трибунала состоялось в начале февраля в Брюсселе. Официально представители Европейской комиссии и Совета Европы заявили о значительном прогрессе в работе группы. Заявлялось, что завершить процесс создания трибунала планируют до конца текущего года.

Недавно сообщалось, что Интерпол разблокирует для Украины пути использования его инструментов – это касается именно расследования военных преступлений, постоянно совершаемых страной-агрессором.

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