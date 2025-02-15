Пророссийский журналист Джек Пособец приезжал в Украину в составе официальной американской делегации. Он известен своей антиукраинской позицией и противоречивыми высказываниями, в частности, называл бойцов бригады "Азов" неонацистами и скинхедами, а Степана Бандеру – "геноцидным чудовищем", продвигал идею американских биолабораторий в Украине и не знает, кто и что делал в Буче, потому что не получил в Буче, потому что не получил.

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Пособец присоединился к министру финансов США Скотту Бессенту во время недавней поездки в Киев на встречу к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу редкоземельных минералов и мира. Об этом сообщили Human Events Daily, где Пособец работает ведущим, и сам журналист в соцсети X, куда публиковал фото и видео с визита.

В четверг Пособец сообщил, что не был в Германии или Брюсселе за последние несколько дней, а в Украине вместе с Бессентом в составе делегации высокого уровня из Белого дома Трампа.

По его словам, добираться в Киев пришлось поездом и дорога длилась 10 часов. Журналист-конспиролог рассказал, что встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и президентом Зеленским, а также посетил Министерство финансов Украины и посольство США в Киеве.

"Как вам известно, секретарь Бессент провел встречу с президентом Зеленским, где они обсудили ситуацию с редкоземельными минералами и соглашение, которое Зеленский предложил президенту Трампу по миру для США, России и Украины для прекращения войны", – сказал Пособец.

По словам журналиста, Зеленский настаивал на гарантии безопасности, которая означала бы де-факто членство в НАТО. Это вроде бы не было частью соглашения.

Пособец сообщил, что Бессент призвал Зеленского подписать предложенное соглашение, но украинский лидер отказался. Вместо этого он предложил пересмотреть соглашение после встречи с Джей Д. Венсом в Мюнхене.

"Когда мы выходили из президентского комплекса в Киеве, тогда президент Трамп опубликовал свою правду в социальной сети, в которой говорится, что пока мы были внутри, а министр был там и встречался с Зеленским… Президент Трамп провел в тот же час телефонный разговор с Владимиром Путиным", — рассказал Пособец.

Также журналист напомнил о своих предыдущих репортажах, отметив, что три года назад издание Human Events Daily освещало войну в Украине в цикле под названием "Ночной поезд в Одессу".

Во время визита в Украину Пособец записывал свои впечатления и видео и собирается выпустить новый специальный эпизод Human Events Daily под названием "Ночной поезд в Киев".

"Люди должны понимать, что прошло три года. Три года ужасной войны, ужасной войны, которой никогда не было. Если бы администрация Байдена не была такой агрессивной в отношении расширения НАТО, если бы были какие-то усилия для мира, если бы были какие-то усилия для предстоящих переговоров, возможно, этого".

Также Пособец убежден, что это была "спровоцированная война", и война, в которой "пригодились двое для танго, а это значит, что понадобятся двое, чтобы достичь мира."

"Если войны можно начать ложью, мир можно начать правдой", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита главы Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Скотта Бессента в Киев США передали Украине первый драфт соглашения о партнерстве между странами. Этот документ является частью дальнейших гарантий помощи украинцам Америки.

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