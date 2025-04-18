Трамп обсудил ситуацию в Украине со Стармером: о чем договорились

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу, 18 апреля, поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они, среди прочего, обсудили ситуацию в Украине.

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Об этом пишет Sky News. Издание отмечает, что Стармер и Трамп обсудили вопросы торговли между двумя государствами.

В ходе сегодняшнего телефонного разговора два лидера также обсудили важность защиты национальных интересов, а также затронули ситуацию в Украине, Иране и недавние действия против хуситов в Йемене.

"Лидеры начали с обсуждения текущих и продуктивных переговоров между Великобританией и США по торговле. Премьер-министр подтвердил свою приверженность свободной и открытой торговле и важности защиты национальных интересов", – говорится в заявлении представителя Даунинг-стрит.

В офисе британского премьера добавили: "Они договорились оставаться на связи".

Издание отмечает, что в офисе Дональда Трампа пока не комментировали разговор.

Напомним, что 17 апреля госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Виткофф прибыли в Париж. В ходе своего визита они провели встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения путей достижения мира в Украине.

В этот же день состоялась встреча представителей Украины и "коалиции решительных", которая прошла в Елисейском дворце. Украину представляли Ермак, Сибига и Умеров, а от решительных коалиции были представители Британии, Германии и Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио предположил, что США могут выйти из переговоров о мире в Украине, если в ближайшие дни в администрации президента Дональда Трампа решат, что мир в нашем государстве "невозможен". При этом Рубио подчеркнул, что "у Соединенных Штатов есть другие приоритеты".

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