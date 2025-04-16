Будут говорить об Украине: в Госдепе подтвердили визит Рубио и Виткоффа во Францию

Государственный секретарь США Марк Рубио и специальный посланник Штатов на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетят столицу Франции Париж с рабочим визитом. Эту информацию подтвердили в Государственном департаменте.

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Визит стартует 16 апреля и продлится три дня, до 18 апреля включительно. Об этом сообщили на сайте Госдепа.

"Государственный секретарь Марко Рубио и посол Стив Уиткофф посетят Париж, Франция, 16-18 апреля для переговоров с европейскими коллегами для продвижения цели президента Трампа по прекращению российско-украинской войны и остановке кровопролития", – говорится в сообщении.

Находясь в Париже, американцы также обсудят с французами пути продвижения общих интересов в регионе.

Ранее о том, что Рубио и Уиткофф посетят Париж, писали в СМИ. Отмечалось, что среди тем, которые обсудят политики, будет ситуация в Украине, напряжение вокруг Ирана и торговая политика.

Ожидается, что Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио проведет переговоры с министром иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, некоторые советники и члены команды президента США Дональда Трампа пытаются изменить его позицию по отношению к России на более жесткую, просят его быть более скептическим в отношениях с Кремлем. В то же время другие убеждают американского лидера, что страна-агрессор готова к миру, и республиканец склоняется именно к этому мнению.

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