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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Трамп неожиданно меняет американский внешний подкуп с политического (USAID) на коммерческий

Трамп неожиданно меняет американский внешний подкуп с политического (USAID) на коммерческий

Когда-то я считал, что USAID означает "аид Соединённых Штатов", и только потом узнал, что это — немного иное.

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Так вот, уничтожая USAID, Трамп убивает подкуп Соединёнными Штатами огромного количества "независимых" организаций и таких же "независимых" СМИ и блогеров/подкастеров по всему миру.

Так что должна состояться массовая неожиданная глобальная переориентация, ибо ко многим прийдёт "Трамп Петрович". Будет очень весело: кукуруза даже может стать ещё более востребованной, чем в ссср при Хрущеве, поскольку будет не хватать попкорна.

В то же время Трамп приостанавливает применение закона, запрещающего американским фирмам давать взятки иностранцам, то есть разрешённым официально становится внешний чисто коммерческий подкуп частными компаниями.

Таким образом, президент-бизнесмен не понимает государственных расходов на политическое коррумпирование разноцветных папуасов демократического направления, однако поддерживает республиканские идеи укрепления американского бизнеса на папуасских просторах всеми доступными средствами.

Эти идеи — вместо DEI…

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