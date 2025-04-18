'Трамп не имеет безграничного терпения': в CNN узнали, что стоит по словам Рубио о возможном сворачивании мирных переговоров

Государственный секретарь США Марко Рубио передавал позицию президента Дональда Трампа своим заявлением о том, что страна может выйти из переговоров о мире в Украине, если увидит, что это невозможно. Высказыванием о том, что Вашингтон может отказаться быть посредником, чиновник передавал "разочарование" Трампа.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с переговорами по мирному соглашению с Украиной. По словам собеседника журналистов, Трамп "не обладает безграничным терпением, когда люди становятся в позу и играют в игры".

Источник отметил, что Рубио передавал "разочарование" американского президента тем, что прогресс в деле установления мира "не такой, какой он ожидал на данный момент".

Он указал на три встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также на многочисленные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения прекращения огня.

"Пора взяться за это всерьез", – добавил источник.

Напомним, что Марко Рубио сказал журналистам, что США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине, если в ближайшие дни в администрации Трампа решат, что мир в нашем государстве "невозможен".

Он заявил, что необходимо как можно скорее определить, "возможен" ли мир в Украине, подчеркнув, что "Соединенные Штаты имеют другие приоритеты", после встреч в Париже между американцами, европейцами и украинцами.

Трамп подтвердил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если какая-либо из сторон будет усложнять процесс достижения мира.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки получат ответ государства-агрессора России по поводу мирных переговоров о завершении войны в Украине уже на этой неделе. После ответа россиян будут приняты соответствующие решения.

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