Трамп не говорил, что завершит войну в Украине через полгода: что на самом деле заявил президент США

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о "шести месяцах или даже раньше" касается не срока окончания войны в Украине. Республиканец заговорил об этом периоде, когда журналист спросил его о встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Российско-украинскую войну политик прокомментировал 7 января. Он устроил пресс-конференцию – первую после того, как Конгресс признал его победу на президентских выборах – в собственной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Событие транслировалось американскими медиа.

Один из корреспондентов спросил, как скоро Трамп может встретиться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

"Не думаю, что встречаться удобно раньше 20 января", – ответил избранный глава США. Он имел ввиду дату своего официального вступления в должность.

Трамп добавил, что "ненавидит" такую ситуацию, ведь "каждый день гибнет много молодых людей". Республиканец несколько раз акцентировал, что люди умирают "с обеих сторон".

Далее он сказал, что "надеется, что у него будет шесть месяцев – задолго до шести месяцев" – продолжая высказываться о будущей встрече с Путиным.

То есть избранный американский президент не говорил о том, что надеется остановить войну в Украине за полгода. Такая интерпретация его слов является ошибочной.

Как писал OBOZ.UA:

– На этой же пресс-конференции Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что он якобы нарушил "соглашение" об не принятии Украины в НАТО, и заявил, что "может понять чувства" России в этой связи.

– Также он поставил ультиматум террористам ХАМАСа (крайний срок – дата его инаугурации, то есть 20 января) и сказал, что хочет переименовать Мексиканский залив в "Американский".

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