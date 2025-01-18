Трамп может заставить Путина 'приползти' на переговоры, – Огрызко

Избранный президент США Дональд Трамп может заставить диктатора страны-террористки России Владимира Путина "приползти" на переговоры по окончании войны в Украине. Для этого существует много механизмов, одним из них является увеличение военной помощи Украине.

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Об этом рассказал эксглава МИД Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко, передает "Укринформ". Он подчеркнул, что дополнительной демонстрации силы следует применить более жесткие санкции против РФ.

"Такая комбинация вполне способна заставить Путина уступить, приползти на коленях на переговоры, на которых ему вручат не то, что он хочет, а вручат капитуляцию, которую ему придется принять", – отметил Огрызко.

Однако, по его словам, оказание военной поддержки при президентстве Трампа остается сложным и неоднозначным. В свою очередь, со слов республиканца становится понятно, что он хочет закончить войну быстро, и даже отмечал давление как на Москву, так и на Киев.

Это может вызвать беспокойство, ведь давление может быть направлено, в частности, на сокращение военной помощи Украине с целью принудить к компромиссу. Однако остается открытым вопрос, будут ли такие попытки реализованы.

По мнению экс-главы МИД Украины, следует рассматривать такой способ с другого ракурса – через призму амбиций самого Трампа, который стремится утвердить себя как величайшего президента в истории, лидера среди лидеров, цель которого сделать Америку самым могущественным государством мира.

"Здесь становится очевидным, что для Трампа репутация победителя является ключевой. И если он хочет войти в историю как лидер, не только сделавший Америку большой, но и утвердивший ее глобальную роль, он должен продемонстрировать силу. А это возможно только через победу над Путиным ", – заметил Огрызко.

Напомним, 13 января стало известно, что Трамп планирует встретиться с Путиным после инаугурации 20 января. Кремлевский лидер, по мнению американского президента, также заинтересован в данной встрече, потому что его война против Украины проходит недостаточно хорошо для него.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Майка Волца, Трамп якобы рассматривает вариант снятия ограничений на дальнобойные удары Украины по РФ. Это пригодится для склонения кремлевского диктатора к переговорам.

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