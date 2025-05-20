Д.Трамп теряет популярность. Его рейтинги с каждым новым опросом все больше указывают на разочарование американцев своим выбором.

Видео дня

Для демократической страны доверие избирателей является главным фактором деятельности политика. Поэтому, Трамп это осознает, что теряет поддержку избирателей, но реагирует на это довольно оригинально, ссылаясь на некомпетентность социологических служб, которые проводят эти опросы.

Далее текст на языке оригинала

Більшість американців вважають президента Трампа "небезпечним диктатором", який становить загрозу для демократії, і вважають, що він перевищив свої повноваження такими діями, як масове звільнення федеральних службовців, йдеться в опитувані на 100-й день перебування Трампа на посаді, є свідченням того, що він втрачає підтримку своєї імміграційної та економічної політики — двох питань, які значною мірою сприяли його обранню, пише Axioms. Є і більш свіжіші опитування, які ще більше вказують на значне погіршення ставлення американських виборців до Трампа . Причин тут багато.

Як вважають провідні американські експерти, план Дональда Трампа створити коаліцію для перемоги у торгівельній війні проти Китаю був з самого початку приречений на провал.

Справа в тому, що для Трампа підвищення тарифів є лише "найкращим інструментом" для накопичення та використання влади. "Мета його загальної торгової війни - усунути обмеження, що накладаються світовим економічним порядком на одностороннє використання влади США, і зокрема на використання влади президентом", - пише Financial Times.

"Трамп хоче насамперед продемонструвати домінування та здатність домогтися підпорядкування. Країнам, які не чинили опір його тарифам, люб'язно надавалися відстрочки від вищих ставок. Країна, яка наважилася кинути йому виклик, була жорстоко покарана", — стверджує автор статті Артур Кребер, голова дослідницької компанії Gavekal Dragonomics, яка спеціалізується на вивченні економіки Китаю.

"Якщо мета нової торгової війни Трампа з Китаєм - змусити Пекін схилити коліна перед силою США, результатом будуть лише розчарування та прикрість", - резюмує автор статті. Незважаючи на безапеляційні заяви Трампа щодо своєї тарифної політики щодо Китаю, він вимушений був погодиться на тимчасове призупинення торгової війни між США та Китаєм: сторони домовилися відкласти підвищення мит на 90 днів, хоча основні розбіжності залишаються.

Відповідно до досягнутих домовленостей, протягом трьох місяців США поетапно знизять мита на китайську продукцію з 145% до 30%. У відповідь Китай зменшить тарифи на американські товари до 10% і відмовиться від експортних обмежень на рідкісноземельні елементи та магніти, які широко використовуються у сфері високих технологій. Президент Дональд Трамп назвав угоду підтвердженням ефективності своєї стратегії тиску, хоча насправді це був програш Трампа.

І от на фоні цієї серйозної невдачі з Китаєм, Трамп відправився на Близький Схід.

Можливо Дональд Трамп дійсно фартовий бізнесмен, особливо коли ти ще й президент найбільшої та наймогутнішої країни. Його надзвичайно успішне турне по країнам Близького Сходу закінчилося його триумфом.

Трамп прямо казав, що їде насамперед по гроші — за інвестиціями арабських країн в американську економіку. І в цьому сенсі поїздка виявилася тріумфальною. З Катару він везе інвестицій на 240 мільярдів доларів, включаючи контракт Qatar Airways з Boeing на постачання літаків за 96 мільярдів. Із Саудівської Аравії — 600 мільярдів, включаючи оборонні контракти на 142 мільярди. З ОАЕ ще 200 мільярдів. Крім того, арабські суверенні фонди немовби змагалися в обіцянках, скільки вони мають намір вкласти в американську економіку в найближчі десять років: 500 мільярдів, 1,4 трильйона.

Поїздці передував скандал: Катар подарував Трампу розкішний літак за 400 мільйонів доларів, а по деяким оцінкам експертів цей літак Боїнг 747-8 може коштувати біля 1 млрд доларів, що викликало звинувачення у корупції.

Катар вкладає мільярди доларів в американські компанії та університети, а також у лобізм. Тим самим займаються і Саудівська Аравія, і ОАЕ. Скажімо, в інвестиційній компанії Affinity Partners, що належить зятю Трампа Джареду Кушнеру, більшість грошей — саме з цих трьох країн. У спецпосланника Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа теж є багатомільйонний бізнес із їхніми суверенними фондами. Генпрокурор США Пем Бонді раніше була катарським лобістом у Вашингтоні.

Boeing і Qatar Airways оголосили про історичне замовлення на 210 широкофюзеляжних літаків - Урочисте підписання за участю Президента США Дональда Дж. Трампа та Його Високості Шейха Таміма бін Хамада Аль Тані Аміра з Держави Катар - Угода про 130 літаків 787 Dreamliners і 30 літаків 777X встановлює рекорд як найбільше широкофюзеляжне замовлення для Boeing, найбільше замовлення на 787 Dreamliners і найбільше замовлення Qatar Airways в історії. Замовлення забезпечить майже 400 000 робочих місць у США.

А, що ж Україна? Яке місце займає в його політиці? Це складне питання, на яке мабуть ніхто не зможе відповісти.

Незважаючи на усю важливість ближнєсхідного вояжу Трампа, він не забув про Україну. І Дональд Трамп особисто, і члени його адміністрації активно коментували події в Україні. Складалося враження, що Трамп знаходиться в прямому контакті з путіним і в залежності він позиції російського диктатора, він коментує ті чи інші події. Саме за наполяганням Трампа, президент України прилетів в Стамбул щоб особисто зустрітися з путіним і відправив українську делегацію на перші, після травня 2022 року, перемовини з російськими представниками путіна. Вийшло так як і передбачали аналітики і експерти - путін ігнорував переговори, російська делегація не налаштована на припинення війни. Єдиний позитив - обмін 1000 наших полонених. Це теж, дуже важливо! В подальшому стало ясно, що путін в цинічній формі відхилив план перемир’я, розроблений США, Україною і європейськими партнерами.

Що далі? Тупик.

Правда, незважаючи на принизливу поведінку путіна щодо президента США Дональда Трампа і його не бажання припинити війну, Трамп продовжує " відбілювати " путіна і шукати з ним особисту зустріч. При цьому, і Трамп, і його держсекретар постійно наголошують, що у разі незгоди путіна припинити війну - проти росії будуть введені додаткові жорсткі санкції. Не можна сказати, що ці погрози запровадити додаткові санкції, якимось чином впливають на прийняття путіним політичних рішень. Він грається, а якщо говорити більш точно, фактично знущається і з Трампа, а також і з європейських лідерів- ніяких планів зупинити війну в Україні у путіна не було і не має.

Путін активно готується до нової війни.

А що стосується санкцій, то кремлівська державна пропаганда вже давно винайшла проти них дієву зброю. Чим більш серйозні санкції, які значно погіршують життя російського населення, тим більше це населення підтримує путіна у його священній війні проти заходу чи НАТО. Сподіватись, що російське населення не витримає незадовільних умов життя - марна затія. Усі роки існуванні російської імперії, як би вона не називалась, права і свободи цього населення, їх добробут правителів росії ніколи не цікавив.

Росіяни народжуються для того щоб вмерти за Росію. Загине один мільйон чи десять, це жодним чином не вплине на здатність російського населенням піднятися за свої права і за збереження життя своїх дітей і онуків. Ні 17, ні 18 пакет європейських санкцій і відповідні пакети США не здатні похитнути здатність путіна продовжувати війну і готуватися до ще більшої війни. Ці санкції можуть лише погіршити життя російського населення, але винними у цьому погіршені будуть санкції, а не агресія путіна.

Санкціями, які б вони не були жорсткими і ефективними путіна не переконаєш припинити війну. Чим гірше буде жити російське населення, після запровадження цих санкцій, тим більше це населення буде ненавидіти Трампа, США, західні країни і НАТО.

Така природа російської ментальності.

Вже неодноразово звертав увагу на те, що нинішні події багато у чому повторюють сценарій початку Другої світової війни. Не буду зараз знову вдаватись до абсолютно зрозумілих порівнянь. Єдине ,на що ще раз зверну увагу, так це тільки те, що війна в Україні багато в чому нагадує події навколо Чехословаччини, які завершились тим, що західні країни зрадили Чехословаччину і з метою замирення Гітлера примусили її капітулювати перед гітлерівською агресією. Тим самим відкрили шлях до світової війни.

Україна четвертий рік тримає східні кордони Європи. Увесь світ захоплюється мужністю і героїзмом українських солдатів і українського народу, який став на захист своєї Вітчизни, тільки Президент США Дональд Трамп не вважає російського лідера Володимира Путіна перешкодою для досягнення домовленостей для завершення війни РФ в Україні, так вважає американський лідер в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Послухайте, у мене була дуже важка зустріч із Зеленським, тому що мені не подобалося те, що він говорив, і він не спрощував завдання. І я завжди казав, що у нього немає карток, і у нього їх немає", - наголосив глава Білого дому. При цьому Трамп вважає, що Путін "втомився" від війни. "Він виглядає не найкращим чином. А він хоче виглядати добре. Не забувайте, що все мало б закінчитися через тиждень. І якби він не застряг у багнюці зі своїми армійськими танками на повному ходу, то був би в Києві через п'ять годин", - додав американський лідер.

Важко собі уявити, на якій підставі Трамп робить такі мʼяко кажучи недостовірні висновки з приводу того, що головною причиною того, що путін не зміг захопити Україну за п’ять годин, було те що армійські танки застряли в багнюці під Києвом.

І тут мабуть не вина Трампа у цьому, а вина нашої дипломатії, яка не домоглася до цих пір запросити Дональда Трампа відвідати Київ, побачити прекрасні асфальтовані дороги, по яким рухались нескінченні потоки путінської броньованої армади, щоб він побачив Бучу, Ірпінь, Мощун і багато інших українських населених пунктів і особливо Гостомель - головний форпост агресії, знищену "Мрію", поговорив з українцями, які пережили окупацію і з героями, які хоробро зупинили ворога на підступах до Києва і розгромили армію путіна.

Трампу мабуть так ніхто і не сказав, що весною 2022 року, ще без допомоги США і союзників, ЗСУ зупинили путінську навалу на Київ і розбили тут під Києвом другу армію у світі.

Було б надзвичайно корисно Трампу побувати в Україні, побачити скільки горя принесла війна в Україну і які величезні території ( приблизно як територія європейської Португалії) , на якій колись були квітучі і щасливі українські міста і села, путін зруйнував і перетворив у згарища.

Послухав би українських матерів і вдів, які втратили своїх синів і чоловіків, десятки тисяч дітей вкрадені путіним і вивезені у Росію.

Відчув би що таке щоденні атаки балістичних і крилатих ракет, шахедів на українські міста і села.

Тисячі загиблих українців, мільйони переселенців.

Це вже зробив, міжнародний злочинець путін, якого Дональд Трамп продовжує вважати таким, що не перешкоджає досягнення миру і що він "втомився від війни". Трамп помиляється, путін не втомився від війни, він не втомився вбивати щоденно тисячі людей. Вій на даний час, головний зміст життя путіна.

Дональд Трамп недавно в черговий раз заявив, що тільки його особиста зустріч може змінити ситуацію у війні, але при цьому він не сказав, яким чином.

В 1938 році в результаті особистих зустрічей європейських лідерів з Гітлером, була зраджена Чехословаччини і її примусили капітулювати перед Гітлером! Вони, ці європейські лідери, переконували народи своїх країн, що, підписавши Мюнхенську змову, принесли своїм країнам мир, а насправді, вони відкрили шлях до світової війни.

Україна ніколи не погодиться на капітуляцію. Будь-які переговори з путіним повинні відбуватися лише за участю України і європейських країн.

Намагання Трампа переконати путіна разом дружити проти Китаю - це утопія. Путін вже відповів Трампу напередодні їх телефонних розмов - підготовкою до учбово-бойових пусків міжконтинентальних балістичних ракет СС-24 "Ярс". Для путіна будь-які переговори, які йому пропонуються, являються лише приводом до подальших маніпуляцій і відволікання уваги від його дійсних намірів. Немає сумнівів у тому, що путін користується слабкістю Трампа, використовує його нерішучість в своїх інтересах. А інтереси у путіна не змінилися - війна і відновлення російської імперії.

Що чекати Україні від цих переговорів і зустрічей? Найкраще, що може бути - стратегічне зближення України і США разом з європейськими союзниками.

Разом, ми сила, це єдине чого боїться путін!

Це самий головний аргумент у переговорах.