Трамп или Зеленский: американцы сказали, кого действительно считают диктатором

Почти в два раза больше американцев считают диктатором президента США Дональда Трампа в сравнении с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. 41 процент участников опроса сказали, что считают таковым именно Трампа, тогда как Зеленского диктатором назвали 22%.

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Такие результаты показал опрос YouGov, проведенный 19 февраля среди 4071 американца. Участников исследования спросили, считают ли они Зеленского, Трампа и главу Кремля Владимира Путина диктаторами, пишет Newsweek.

Опрос показал, что 41% участников считают Трампа диктатором, что чуть ниже 45%, которые так не считают. Среди женщин 46% считают Трампа диктатором, среди мужчин – 35%.

Раскол также происходит по политическому признаку: 80% республиканцев говорят, что Трамп не является диктатором, в то время как 68% демократов считают, что он таков.

14% респондентов заявили, что не уверены, считают ли они диктатором президента США.

Когда участников спросили, считают ли они Зеленского диктатором, 22% ответили "да", а 45% - "нет". Большая часть участников, 33%, не определилась.

Большинство демократов, 63%, сказали, что украинский лидер не диктатор, и только 15% верят, что он им является. Республиканцы разделились на три группы: 36% не уверены, 31% сказали "нет" и 33 процента – "да".

Как отмечает Newsweek, Трамп провел ряд широких реформ. Некоторые демократы и критики Трампа предупреждали о надвигающемся "конституционном кризисе", обвиняя его в превышении президентских полномочий и игнорировании правовых ограничений.

Как писал OBOZ.UA, в среду Трамп обвинил Зеленского в том, что тот якобы "выманил" в США 350 млрд долларов на войну и "играл как на скрипке" на президенте Джо Байдене. Он также назвал украинского лидера "диктатором без выборов" и призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны".

Слова Трампа вызвали большой резонанс. На них отреагировали лидеры многих стран мира, а также американские, в том числе и республиканцы.

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