Трамп говорил о гарантиях безопасности и Украине, и России: это смутило украинскую делегацию – Reuters

17 октября, во время встречи в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на частичные территориальные уступки России. В то же время американский лидер говорил о предоставлении гарантий безопасности для Киева и Москвы, что вызвало смущение украинской делегации.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два анонимных источника, знакомых с деталями встречи. По информации собеседников агенства, встреча прошла в напряженной атмосфере.

Источники сообщают, что Трамп размышлял о гарантиях безопасности для обеих сторон. По словам собеседников агенства Reuters, такая позиция американского лидера вызвала беспокойство украинской делегации. Также он отказался предоставить Украине ракеты "Tomahawk".

Президент США заявил, что быстрое достижение мирного соглашения является необходимым. По мнению агентства Reuters, может свидетельствовать о его готовности согласиться на перемирие даже при условиях, неприемлемых для Киева.

"Сообщение было таким: Ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена, если Украина не заключит соглашение с Россией", – отметил один из источников агентства.

Другой собеседник опроверг заявление об "уничтожении" Украины.

Также американский лидер настаивал на прекращении огня и предлагал сохранить линию фронта без изменений. В агентстве отметили, что фактически это бы означало признание российского контроля над частью территорий Украины.

Агентство предполагает, что на позицию Трампа мог повлиять его телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным накануне встречи, 16 октября. После этого американские чиновники якобы предлагали Украине рассмотреть вариант обмена части территорий Донецкой и Луганской областей на небольшие участки в Запорожской и Херсонской.

Сам президент США, отвечая на вопрос корреспондента, отрицал, что требовал у Владимира Зеленского отдать России неоккупированные части Донетчины и Луганщины. Он повторил свое заявление о необходимости остановиться на текущих позициях – по линии фронта. Эти вопросы Трамп предлагает обсуждать "когда-нибудь потом", так как считает это "слишком сложным".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин может оставить за собой часть захваченных украинских территорий. В то же время он отметил, что не может передать Украине все необходимое оружие, чтобы не ослабить обороноспособность США.

