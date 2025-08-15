'Грустно, что не будет Зеленского': о чем говорят на Аляске перед встречей Трампа и Путина

Украинцы, нашедшие убежище на Аляске после полномасштабного российского вторжения, настроены тревожно перед саммитом президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина. Они планируют выйти на митинги против приезда военного преступника, в то же время некоторые надеются, что встреча поспособствует завершению войны.

С украинцами на Аляске поговорили журналисты "Радио Свобода". В этом американском штате уже поселились около 1300 беженцев, в целом население составляет более 740 тысяч жителей, рассказали изданию в организации "Новый шанс", которая с первых дней войны помогает украинцам.

"Грустно, что нет Зеленского"

Елена Демченко из поселка Заречное Днепропетровской области через две недели после начала полномасштабного вторжения с двумя детьми выехала в Польшу. Там семья прожила полгода, но Елена не смогла найти работу, поэтому написала в соцсетях, что хочет переехать в США.

На ее сообщение откликнулась представительница организации "Новый шанс", и Елена Демченко стала одной из первых украинок, прибывших в штат по программе "Объединяемся для Украины" (U4U).

"Нам написали: "Мы ждем вас на Аляске". И это был большой сюрприз. Все, что я знала об Аляске, – это горы, медведи, много снега. Но реальность оказалась совсем другой: это очень красивое место, которое напоминает мне Закарпатье. Все очень приветливые, нам здесь очень нравится", – рассказала Елена.

Она с детьми поселилась в городке Игл-Ривер, в 20 км от Анкориджа – крупнейшего города штата.

Здесь дети Елены ходят в школу, а она сама работает в магазине. По ее словам, и украинцы, и местные жители обсуждают саммит Трампа и Путина.

"Мы возлагаем большие надежды на эту встречу, верим, что она может как-то положительно повлиять на то, что война наконец закончится. И немного грустно, что там не будет Зеленского – сначала мы думали, что наш президент тоже приедет. Но все же верим, что эта встреча пройдет хорошо для Украины", – говорит Елена.

По ее словам, на Аляске заметна "очень большая поддержка" Украины, американцы очень активно поддерживали сборы средств.

"Я работаю в магазине, ко мне сегодня подошли четыре человека и спросили: "Ведь ты украинка. В пятницу – встреча. Что ты думаешь об этом? Мы с вами, все будет хорошо, мы за Украину", – рассказала беженка.

Аляска – "центр мира"

Екатерина Клименченко из Сум живет в Анкоридже. На Аляске, куда ее семья прибыла через семь месяцев войны, ее приняла местная семья.

"Я ехала в никуда, не зная ни одного человека. Эта семья – американцы, они не родились на Аляске, а переехали сюда из других штатов. Эта семейная пара стала для нас родной. Мы их называем аляскинскими мамой и папой, до сих пор общаемся, поддерживаем очень-очень тесные связи с ними", – рассказала Екатерина.

В США у нее родилась вторая дочь, а старшая пошла в школу. По словам женщины, Анкоридж не только обсуждает предстоящий саммит, но и готовится к нему.

Многие "не очень довольны" приездом Путина, который совершил очень много преступлений, говорит Екатерина.

"Здесь обсуждают, что теперь все говорят об Аляске, что Аляска теперь – центр мира, и все заинтересовались [этим местом] из-за этого события. Даже из школьного округа сегодня пришло письмо, потому что детей обычно автобусами возят в школу и из школы, и возможны сложности на дорогах. Никто не знает, будут перекрывать дороги или нет. Поэтому люди готовятся", – сказала украинка.

Приезд военного преступника в США – это шок

Ольга Король из Днепра с мужем и тремя детьми с началом большой войны выехала в Германию, а с апреля 2023 года живет в Анкоридже.

Две ее дочери и сын ходят в школу, а сами супруги работают. Ольга около года училась, чтобы получить лицензию мастера причесок и визажа, и сейчас арендует рабочее место в одном из салонов красоты.

Новость о встрече Трампа с Путиным на Аляске стала для нее неожиданностью, как и для многих других.

"Многие люди вообще не знают, чего ожидать. Это такой шок – как это Путин, военный преступник Владимир Путин, который сейчас является подозреваемым в военном преступлении, фактически приезжает в Америку. Это просто нонсенс, особенно для нас, украинцев. Как можно разговаривать с человеком, который не хочет окончания войны?" – говорит Ольга.

Она добавила, что она как украинка считает: с Путиным, который ведет "абсолютно антигуманную, жестокую политику в отношении Украины", не о чем разговаривать, "нужно давить и давить на этого человека и на эту страну".

По словам Ольги, она планирует участвовать в митингах в поддержку Украины и против визита Путина, которые проходят в Анкоридже 14 и 15 августа.

Объявление о мероприятиях в соцсетях опубликовала общественная организация Stand Up Alaska, которая отстаивает социальную, жилищную, экономическую и расовую справедливость в штате.

Ольга Король добавляет: территория Украины неделима и мнение украинцев должно быть услышано:

"Во-первых, хочется напомнить Трампу и его администрации о том, что Украина – это пострадавшая сторона и с мнением Украины нужно считаться. Нельзя отдавать агрессору территории, потому что это провоцирует еще большую агрессию, захват еще больших территорий и, соответственно, еще большее обострение конфликта, масштабирование войны".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли на Аляске арестовать Путина по ордеру МУС, выданному в связи похищением украинских детей. Диктатору уже удалось избежать ареста в Монголии, которая является подписанткой Римского статута.

