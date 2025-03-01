Думаю, причина случившегося достаточно очевидна.

Видео дня

Трамп действует по принципу "не можешь избить сильного – бей более слабого". Похоже, после первых переговоров с РФ он понял, что не может закончить конфликт, который обещал закончить через 24 часа. И устроил это шоу, чтобы умыть руки и повесить ответственность за провал на украинскую сторону.

С Путиным он такого шоу провернуть не мог, поэтому провернул с Зеленским. Для этого были камеры, что удивительно для переговоров такого уровня. Для этого Вэнс и стал провоцировать конфликт претензиями, что Зеленский не благодарил США за поддержку, хотя это не так. Вы можете ненавидеть Зеленского, но это легко проверяется в открытых источниках. Зеленский благодарил США много раз.

Никаких хороших вариантов для Зеленского в этот момент уже не было. Если бы просто молчал и кивал – выглядело бы унизительно. Он стал возражать – обвинили в неуважении к США.

Трамп давно заявил, что не намерен дальше поддерживать Украину и искал повод, чтобы остановить помощь, но так, чтобы это не выглядело совсем подло. Думаю, теперь ему удалось этот повод найти, точнее – срежиссировать. Конечно, большинство граждан США в этом конфликте поддержат своего президента, а не чужого. Сделать здесь, по-видимому, ничего невозможно.