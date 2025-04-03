Россия активно делает ставку на достижение мирного соглашения по Украине, которое будет выгодно Кремлю. Москва считает, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки в процессе урегулирования войны.

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Кремль надеется, что именно Трамп станет тем лидером, с которым Россия сможет добиться желаемых условий для прекращения войны в Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Кремль не считает серьезной угрозой введения Трампом дополнительных санкций против российской нефти при отсутствии прогресса в прекращении огня. Они понимают, что Трамп является лучшим шансом для достижения мирного соглашения. Как отмечают пожелавшие остаться анонимными источники, Путин хочет продолжить дипломатические усилия и верит, что во время переговоров с Трампом можно будет найти компромисс, который устроит Россию.

Пообещав добиться быстрого прекращения страшного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп заявил, что он "разозлился" на Путина, поскольку он разочарован темпами переговоров. Позже он сбавил обороты критики и заявил, что верит, что российский лидер "выполнит свою часть соглашения".

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Кремля, Россия готова продолжать усилия по поиску мирного урегулирования, даже если этот процесс требует времени и значительных дипломатических усилий. Кремль неоднократно заявлял, что хочет не просто вести переговоры, но и быть услышанным, особенно по поводу своих требований.

"Все хотели бы не воевать, а разговаривать, и не только разговаривать, но и быть услышанными, это то, что у нас есть с нынешней американской администрацией", – сказал Песков.

Находящийся под санкциями США спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил в четверг, что проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации.

"Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общий язык, начнут лучше понимать друг друга и выстроят сотрудничество как в международных делах, так и в экономике", — сказал он.

Россия надеется на уступки со стороны США, в частности, на некоторое смягчение санкций и возможную приостановку поставок оружия в Украину. Например, в ходе переговоров в Саудовской Аравии в прошлом месяце было достигнуто соглашение о моратории на атаки на черноморские суда, но Россия поставила это соглашение в зависимости от повторного подключения одного из своих крупнейших государственных банков к международной платежной системе SWIFT.

Помощники Трампа, включая его спецпредставителя Стива Уиткоффа, выразили оптимизм по поводу прогресса в переговорах с Россией. Целью Белого дома было достижение соглашения о перемирии до 20 апреля, которое сейчас кажется маловероятным, а разговоры о возможном саммите Трампа и Путина в ближайшее время утихли.

Хотя Путин и заявил, что хочет заключить соглашение с Трампом, он также неоднократно настаивал на том, что он должен решить, что он называет "причинами войны". Он сказал, что Киев должен отказаться от своих целей присоединиться к оборонному альянсу НАТО и принять ограничения на численность своих вооруженных сил.

Диктатор также неоднократно заявлял, что любое мирное соглашение должно учитывать "реальность на местах" – то есть, российскую оккупацию части украинских территорий на востоке и юге страны с момента вторжения в феврале 2022 года.

Хотя Трамп уже делал уступки России, соглашаясь на некоторые из ее требований, согласование на все условия Путина могло бы вызвать обвинение в слабости со стороны его оппонентов. Однако поскольку прекращение войны является одним из его главных предвыборных обещаний, Трамп будет пытаться найти компромисс, что позволит ему сохранить обещанное мирное соглашение.

Россия продолжает рассчитывать на большой экономический потенциал сотрудничества с США, в частности, в таких сферах, как Арктика и редкоземельные металлы. Кремль также активно работает над созданием условий для более глубокой экономической интеграции с США, что позволит восстановить двусторонние отношения, особенно в условиях ужесточения санкций и торговых ограничений.

"Кремль надеется, что сможет обеспечить встречу Путина и Трампа лицом к лицу, на котором они согласуют соглашение, которое остановит войну в Украине на данный момент - как хочет Трамп - в обмен на положения, которые навсегда ослабят Украину", – написал Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги в России, в своей статье.

В то же время Москва "была готова продолжать борьбу до победы Трампа, и она остается таковой и сегодня", – добавил он.

В то время как Россия продвигается вперед на поле боя и имеет преимущество в живой силе и вооружении над Украиной, западные аналитики утверждают, что она понесет огромные потери — более 1000 солдат в день.

Группа из 50 сенаторов-республиканцев и сенаторов-демократов на этой неделе представила пакет санкций, предусматривающий введение 500-процентной пошлины на страны, покупающие российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, если Путин откажется вести добросовестные переговоры о прекращении соглашения о прекращении огня с прекращением огня.

Как сообщал OBOZ.UA, член российской переговорной группы Григорий Карасин заявил, что не ожидает общего соглашения о прекращении огня между Украиной и РФ, по крайней мере, до конца года. По его словам, переговоры в Эр-Рияде "ни к чему радикальному не привели" и "наивно ждать прорыва".

Ранее Зеленский предупредил, что Москва намеренно затягивает переговоры, чтобы выиграть время и попытаться захватить больше территорий.

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