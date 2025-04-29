Трамп блокирует поставки танков Abrams из Австралии в Украину – ABC

Австралия задерживает передачу Украине обещанных списанных танков M1A1 Abrams. Представители оборонного ведомства страны, узнав о ситуации, уверены, что задержка будет осуществляться через опир из бокса Сформированных Штатов.

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Об этом сообщило ABC. Отмечается, что Минобороны Австралии утверждает: поставка M1A1 Украине "остается запланированной" на 2025 год.

Издание напоминает, что Австралия объявила о передаче танков Украине более полугода назад, в рамках пакета помощи на 245 млн долларов, однако Канберра до сих пор ожидает разрешения от Вашингтона.

Впервые об осложнениях с планируемой передачей американских танков стало известно после того, как в марте этого года президент США Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине.

Теперь в Министерстве обороны Австралии утверждают, что в вопросе передачи списанных Abrams Украине неопределенности стало еще больше, поскольку Соединенные Штаты до сих пор не предоставили свое разрешение.

"Австралия по-прежнему придерживается плана поставки M1A1 Abrams в 2025 году, процесс экспорта M1A1 продолжается. Министерство обороны продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями о передаче имущества, включая доставку и обеспечение", – сказал представитель Минобороны Австралии.

Издание отметило, что списанные 59 танков M1A1 Abrams, из которых Украина должна была получить 49, были приобретены Австралией еще в 2007 году, однако никогда не участвовали в боевых действиях. В настоящее время страна меняет их на более новую версию M1A2.

Как сообщал OBOZ.UA:

В октябре 2024 года министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой объявил о решении передать Украине сразу 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации.

В марте 2025 года передача танков Abrams Австралией осложнилась.

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