Передача Украине танков Abrams из Австралии 'может усложниться': названа причина

После приостановки поставок оружия из США Украине и работы логистического центра в Жешуве в Польше поставки танков Abrams Австралией могут осложниться. Министр обороны Украины Рустем Умеров вскоре посетит эту страну с целью обсуждения дальнейшей помощи.

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Об этом пишет ABC News. Как говорится в статье, источники в правительстве подтвердили, что Умеров должен был прилететь в Канберру на этой неделе, но его визит был отложен из-за других срочных поездок.

Минобороны Австралии признает, что передача вооружения остается сложным процессом.

Хотя логистический хаб в Польше, через который проходит около 80% вооружений, официально возобновил свою работу, в Европе обеспокоены тем, что его статус находится под вопросом.

В частности, недавно несколько подразделений логистики воздушных сил США недавно покинули этот объект. Именно через этот хаб в Украину должны попасть и австралийские танки Abrams.

Генерал-майор в отставке Мик Райан указал, что эти танки нужны Украине и если "военная система США не сможет вовремя перевезти эти вещи", то Австралия должна рассмотреть другие варианты, вплоть до привлечения частных подрядчиков для доставки танков в Украину.

Издание со ссылкой на анонимного чиновника из США напоминает, что, когда в 2024 году Австралия принимала решение по Abrams, Вашингтон предупреждал о сложностях с логистикой и обслуживанием б/у танков.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой объявил о решении передать Украине сразу 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из строя. Эти танки были оценены в ориентировочно 164 млн. долларов и стали частью пакета военной помощи на 245 млн долларов.

Напомним, ранее в США заявили, что переданные Украине танки Abrams оказались недоукомплектованными и недостаточно эффективными в условиях боя. Они прибыли без самой современной брони из-за политики США по экспорту военной техники.

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