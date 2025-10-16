Трамп разозлился и изменил свой взгляд на войну в Украине после встречи с Путиным на Аляске – Politico

Президент США Дональд Трамп резко изменил отношение к войне в Украине после личной встречи с Путиным на Аляске. Переговоры прошли неудачно – Вместо достижения взаимопонимания, Трамп вышел со встречи раздраженным.

Как пишет Politico, ссылаясь на свои источники в администрации, встреча должна была стать попыткой найти "практический подход" к войне, однако закончилась противоположным результатом. Politico отмечает, что Трамп разочаровался в Путине после того, как тот проигнорировал согласованные сроки прекращения огня и продолжил бомбардировки украинских городов. Один из инсайдеров в команде Трампа объяснил: "Ему нужно было время, чтобы понять, кем на самом деле является Путин".

Изменение тона в отношениях

Журналисты Politico пишут, что Путин пытался льстить Трампу и одновременно отвлечь его внимание другими уступками – в вопросах, не связанных с Украиной. Однако эта тактика, кажется, сработала против него самого. Трамп, который ранее демонстрировал желание договориться, начал высказывать все больше критики в адрес российского лидера.

В издании отмечают, что американский политик не предпринял конкретных действий в ответ на нарушение договоренностей, однако его риторика заметно изменилась. Источники в администрации говорят, что сейчас он стал более внимательно относиться к позиции Киева и европейских союзников.

Европейский контекст

На фоне изменений в тоне Вашингтона, в Киеве появилось осторожное ожидание: возможно, весной или летом 2026 года Путина удастся заставить сесть за стол переговоров. В Украине и Европе, как пишет Politico, уже научились работать с эмоциональностью Трампа – и пытаются использовать это, чтобы сохранить поддержку США.

Как пишет Politico, после скандальной встречи в Овальном кабинете европейские лидеры, к которым Трамп относится благосклонно, пытаются исправить ситуацию и возобновить диалог. По данным издания, среди ключевых посредников – премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александер Стубб, генсек НАТО Марк Рютте и советник по национальной безопасности правительства Великобритании Джонатан Пауэлл.

Инсайдер из Республиканской партии также отметил, что важную роль в изменении отношения Трампа к Украине сыграл даже британский монарх. "Король Чарльз сказал Трампу, что Украина – замечательная страна, и это действительно повлияло на его взгляд", – цитирует источник Politico.

Личная дипломатия Зеленского

Впрочем, как отмечает издание, не меньше заслуг принадлежит и самому Зеленскому, который упорно работает над отношениями с американским лидером и очень внимательно подбирает слова в общении.

"Нужно понимать, что с начала войны Зеленский и Ермак привыкли к статусу мировых звезд, а потом появился Трамп и заявил:"здесь может быть только одна звезда – я". Именно поэтому и произошла ссора в Овальном кабинете", – объяснил собеседник Politico.

Последние встречи между двумя президентами стали намного теплее. В частности, во время Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце Трамп назвал Зеленского "смелым человеком" и заявил: "Мы глубоко уважаем борьбу, которую ведет Украина. Это действительно впечатляет".

Изменение курса и новые сигналы

Именно после этой встречи Трамп, по словам Politico, удивил даже своего украинского коллегу, заявив, что Украина может вернуть все территории, потерянные с начала войны. Это стало неожиданностью и для его советников, ведь еще месяц назад в Вашингтоне намекали, что мир возможен только с определенными территориальными уступками.

Еще одним фактором изменения риторики стала встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Китае. Трамп отреагировал жестко, написав в Truth Social: "Передайте мои самые искренние приветы Путину и Ким Чен Ыну, когда будете сговариваться против США". Как пояснил другой советник-республиканец, "лучший способ насолить Путину – это хвалить Зеленского".

Вашингтон уже усилил обмен разведданными с украинскими военными, помогая им наносить удары по энергетическим объектам в глубине России. Кроме того, в США активно обсуждают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, чтобы продемонстрировать Кремлю решимость, хотя риск эскалации может сдержать такие шаги.

В общем, как заключает Politico, обстоятельства все больше складываются в пользу Киева. Украинские чиновники признают: несмотря на непредсказуемость Трампа, нынешняя его позиция значительно благоприятнее, чем еще в начале года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Силы обороны Украины могут перейти в наступление, такой план действительно существует и он на повестке дня встречи президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Однако его реализация напрямую зависит от американской военной помощи.

Напомним, недавно Трамп подтвердил предстоящую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что знает, о чем будет просить его украинский президент во время переговоров. Речь пойдет об оружии, в частности о "Томагавках".

А министерство войны Соединенных Штатов разработало и имеет сразу несколько планов передачи Украине ракет Tomahawk. Речь идет как о непосредственной продаже вооружения, так и о продаже через программу НАТО PURL.

