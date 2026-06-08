Только с разрешения суда: в Украине предлагают ограничить публичность расследований в отношении политиков

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ограничить разглашение информации об уголовных производствах в отношении политиков на этапе досудебного расследования. Обнародовать такую информацию до направления обвинительного акта в суд предлагается только после получения разрешения следственного судьи.

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Законопроект №15289 зарегистрировал 2 июня народный депутат Сергей Власенко. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, Уголовный кодекс и закон "Об оперативно-розыскной деятельности". При этом распространять будет разрешено только определенную судом информацию.

В законопроекте указано, что к политическим должностям относятся должности президента Украины, народных депутатов, членов Кабинета Министров Украины и руководителей центральных органов исполнительной власти.

Также документ определяет условия, при которых суд может разрешить разглашать информацию. Для этого прокурор или следователь по согласованию с прокурором должны подать соответствующее ходатайство. Следственный судья сможет предоставить разрешение только если докажут общественный интерес и отсутствие риска нарушения презумпции невиновности, прав и свобод участников производства или нанесения вреда досудебному расследованию.

В постановлении суда должны быть четко указаны сведения, которые разрешено разглашать, способ и объем их распространения. Распространять информацию за пределами, определенными судом, будет запрещено.

Законопроект также предусматривает возможность обжаловать постановление следственного судьи о разглашении сведений в отношении лица, занимающего политическую должность. Решение можно будет обжаловать в апелляционном и кассационном порядке. Подача апелляционной или кассационной жалобы будет приостанавливать исполнение постановления.

Кроме того, документ предлагает запретить привлечение народных депутатов и судей к конфиденциальному сотрудничеству во время проведения негласных следственных или розыскных действий. Если такие требования будут нарушены, полученные материалы будут признаваться недопустимыми доказательствами.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость таких изменений связана с положениями резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы №2646 (2026) "Насилие и язык ненависти в отношении политиков: угроза демократии". В документе государствам рекомендуют ввести или усилить законодательство, которое запрещает или ограничивает раскрытие правоохранителями информации о текущих расследованиях в отношении политиков на ранних стадиях без предварительного судебного разрешения.

Авторы законопроекта считают, что в уголовных производствах в отношении людей, занимающих политические должности, существует повышенный риск использования информации досудебного расследования для политического давления, публичной дискредитации или формирования преждевременного представления о виновности человека.

Также в документе отмечается, что распространение правоохранителями информации о таких производствах в отношении политических деятелей до передачи дела в суд может вызвать значительный общественный резонанс, влиять на репутацию лица, деятельность политической партии, парламентскую деятельность, избирательные процессы и доверие граждан.

Напомним, ряд нардепов предложили ввести в Украине новые наказания для пользователей электросамокатов и другого малого электротранспорта. За повторное нарушение ПДД они решили конфисковать транспортное средство, а за третье – штрафовать на 17 000 грн и назначать исправительные работы. Впрочем, даже в случае принятия законопроекта (а его шансы откровенно невелики) новые нормы полноценно не заработают без отдельных изменений в Правила дорожного движения, которые должен утвердить Кабмин.

Также OBOZ.UA сообщал, в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект №15294, который предлагает одновременно значительно ужесточить наказание за преступления против детей и декриминализировать взрослый контент между совершеннолетними людьми по взаимному согласию. Документ уже поддержали 45 народных депутатов из разных фракций, а его авторы рассчитывают на быстрое рассмотрение и принятие парламентом.

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