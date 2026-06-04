Порно в Украине хотят декриминализировать по-новому: нардепы подготовили еще один законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект №15294, который предлагает одновременно значительно ужесточить наказание за преступления против детей и декриминализировать взрослый контент между совершеннолетними людьми по взаимному согласию. Документ уже поддержали 45 народных депутатов из разных фракций, а его авторы рассчитывают на быстрое рассмотрение и принятие парламентом.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Документ стал третьей попыткой законодательно урегулировать вопрос после того, как предыдущий законопроект о декриминализации контента для взрослых не набрал необходимой поддержки парламента.

Авторы инициативы заявляют, что новый вариант документа учитывает замечания депутатов разных политических сил и предлагает компромиссное решение, которое одновременно ужесточает наказание за преступления против детей и отменяет уголовное преследование за добровольные действия между совершеннолетними людьми. Вопрос декриминализации взрослого контента в Украине обсуждается уже длительное время.

Сторонники изменений отмечают, что действующие нормы уголовного законодательства в значительной степени остались еще с советских времен и не соответствуют современным реалиям цифровой экономики и развития интернет-платформ. Именно поэтому после провала предыдущего законопроекта были проведены дополнительные консультации между представителями различных парламентских фракций и групп.

Результатом этих переговоров стал новый законопроект №15294, который, по словам авторов, имеет значительно больше шансов получить поддержку парламентского большинства. Документ предусматривает два ключевых направления изменений. Первое касается усиления борьбы с преступлениями против детей. В частности, предлагается значительно жестче наказывать за:

изготовление детской порнографии;

распространение материалов с сексуальной эксплуатацией детей;

другие преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.

Авторы законопроекта отмечают, что именно эта часть документа получила широкую поддержку среди депутатов. Второе направление касается декриминализации взрослого контента, если он создается и распространяется между совершеннолетними лицами по взаимному согласию.

В случае принятия закона правоохранительные органы будут сосредотачиваться прежде всего на реальных преступлениях – сексуальной эксплуатации детей, насилии и незаконном контенте. Зато деятельность совершеннолетних лиц, которая происходит по взаимному согласию и не связана с эксплуатацией или принуждением, предлагается вывести из-под уголовного преследования.

По информации авторов законодательной инициативы, новый законопроект подписали 45 народных депутатов из разных фракций и депутатских групп. Параллельно Верховная Рада рассматривает законодательные изменения по налогообложению электронных платформ, поэтому авторы законопроекта считают, что урегулирование правового статуса взрослого контента также требует быстрого рассмотрения.

Сейчас документ только зарегистрирован в парламенте. Для вступления в силу он должен пройти рассмотрение в профильных комитетах, получить поддержку большинства народных депутатов в сессионном зале и быть подписан Президентом Украины.

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