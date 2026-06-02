Конфискация транспорта и штрафы в 17 тыс. грн: в Раде придумали жесткие наказания для водителей электросамокатов, но есть нюанс

Ряд нардепов предложили ввести в Украине новые наказания для пользователей электросамокатов и другого малого электротранспорта. За повторное нарушение ПДД они надумали конфисковать транспортное средство, а за третье – штрафовать на 17 000 грн и назначать исправительные работы. Впрочем, даже в случае принятия законопроекта (а его шансы откровенно невелики) новые нормы полноценно не заработают без отдельных изменений в Правила дорожного движения, которые должен утвердить Кабмин.

Видео дня

О "новых" штрафах говорится в законопроекте №15283. Инициаторами документа стала группа нардепов, включая одиозных Николая Тищенко ("Восстановление Украины") и Георгия Мазурашу ("Слуга народа").

Нардепы предлагают новую систему наказаний за нарушение правил дорожного движения – от штрафов до конфискации транспортного средства и даже исправительных работ.

Важно понимать, что даже если законопроект будет принят, сам по себе он не решит проблему безопасности на дорогах. Для реального применения новых норм необходимы изменения в Правила дорожного движения, а это уже компетенция Кабинета министров. Именно правительство должно отдельно определить четкие правила передвижения электросамокатов и другого персонального электротранспорта, без которых контроль и наказание могут оставаться проблемными на практике.

Почему появился новый законопроект

Еще несколько лет назад электросамокаты были скорее новинкой на украинских улицах. Сегодня же они стали полноценной частью городского транспорта. Тысячи украинцев ежедневно используют электросамокаты для поездок на работу, учебу или по делам. Вместе с популярностью такого транспорта начало стремительно расти и количество аварий.

По приведенным авторами законопроекта данным, только в течение 2025 года в Украине произошло 845 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и другого персонального электротранспорта. В этих авариях погибли 19 человек, еще 912 получили травмы различной степени тяжести. Именно рост аварийности стал одним из главных аргументов для усиления ответственности.

Что предлагают изменить

Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и создание новой статьи, которая отдельно будет регулировать ответственность пользователей малого электротранспорта. Под действие новых правил могут попасть:

электросамокаты;

моноколеса;

гироскутеры;

сигвеи;

другие средства индивидуальной электромобильности.

Авторы документа считают, что пользователи такого транспорта должны нести отдельную ответственность за нарушение правил движения так же, как водители автомобилей или мотоциклов. За первое нарушение правил использования малого электротранспорта предлагается установить штраф в размере 1700 гривен.

Какие именно нарушения будут подпадать под новые санкции, будет зависеть от окончательной редакции документа и будущих изменений в Правила дорожного движения. Сейчас речь идет об общем нарушении требований по использованию такого транспорта на дорогах.

Если пользователь повторно нарушит правила, наказание станет значительно строже. В таком случае предлагается:

штраф в размере 3400 гривен;

конфискация электросамоката или другого электротранспортного средства.

Именно этот пункт вызвал больше всего обсуждений, ведь фактически человек может потерять свое транспортное средство из-за повторного нарушения. Для многих пользователей, которые приобрели дорогие электросамокаты стоимостью десятки тысяч гривен, такая санкция может оказаться значительно больнее самого штрафа.

Самые строгие санкции законопроект предлагает для систематических нарушителей. За третье и каждое последующее нарушение предусмотрено:

штраф в размере 17 000 гривен;

назначение исправительных работ.

В чем настоящая проблема с самокатами

После принятия закона №2956-IX еще в 2023 году электросамокаты и моноколеса были включены в перечень транспортных средств (ТС). Это создало базовое определение легкого персонального электротранспорта как категории, которая вообще существует в правовой системе.

Но ключевая проблема кроется в совсем другом уровне регулирования. Так, в ПДД такие ТС как отдельная категория полностью отсутствуют. Упомянутый закон, среди прочего, предусматривал обязанность Кабинета министров в течение 12 месяцев привести подзаконные акты в соответствие. Этот этап, впрочем, так и не был завершен.

Отсутствие электросамокатов в ПДД означает, что для них вообще не закреплены базовые правила дорожного поведения. На практике, это создает ситуацию, когда водитель на электросамокате может двигаться по тротуару со скоростью, к примеру, 70 км/ч, но пока не произойдет ДТП или инцидента с последствиями, его невозможно оштрафовать или даже просто остановить.

Механизма привлечения "самокатчиков" именно за нарушение ПДД также просто не существует, поскольку самокат как объект регулирования в правилах не определен. В то же время, ответственность за последствия ДТП не исчезает. В случае причинения вреда применяются нормы административного и уголовного законодательства в зависимости от обстоятельств инцидента.

Также еще в 2020 году был зарегистрирован законопроект №3023, который должен был урегулировать использование персонального электротранспорта. Документ даже поддержали в первом чтении, однако его дальнейшее рассмотрение фактически остановилось. Впрочем, на самом деле законопроектами проблему самокатов уже не решить – необходимо вмешательство правительства

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность – однако существенная. Так, по законодательству штраф может составлять от 17 000 до 51 000 грн – в зависимости от тяжести нарушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!