Я сейчас никоим образом не о том, какое решение более правильно: для серьёзного разговора об этом необходима мощная информационная база, которой у меня, понятно, нет, так что это вопрос совершенно другой и отдельный.

Я лишь о том, как разные формулировки одного и того же иногда побуждают принимать совсем противоположные точки зрения.

Вот, скажем, можно - условно - говорить о том, нужно ли отдавать врагу за мир 80 км х 80 км выжженной земли, в которую они должны иначе превратится с потерей, если не отдавать, десятков тысяч наших только военных, не считая ещё и гражданских,

а можно ту же альтернативу формулировать называя украинские ШЕСТЬ ТЫСЯЧ квадратных километров, где [пока что] расположены огромные агломерации, -

и это уже будет звучать совсем по-иному, хотя 6000 это даже меньше, чем те же 80х80, а настоящее никак не исключает совсем не такого там же - при альтернативном решении - будущего.

Вспоминаю очень старый (1939 года!) фильм "Подкидыш", где героиня [некоторое время крымчанки] Фаины Георгиевны Раневской (хотя её отец был Гирш Фельдман) спрашивала у ребёнка:

Скажи, маленькая, что ты хочешь: чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу?

"Дача", впрочем, ещё та…