"Типичные российские попытки обмануть мир": в Генштабе отрицали заявления РФ о якобы нарушении Украиной перемирия

В Генеральном штабе ВСУ прокомментировали заявления Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов. Ведомство подчеркнуло, что такие "безосновательные" и "ложные" сообщения российской стороны не соответствуют действительности.

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Так, 25-26 марта Силы обороны Украины не наносили удары БпЛА по энергетическим объектам врага в Курской и Брянской областях РФ, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Заявления министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов не соответствуют действительности", — подчеркнули в Генштабе.

Ведомство добавило, что Минобороны страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир.

Ранее в Кремле заявили, что по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии достигнута договоренность о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток. Начинается перемирие 18 марта. В то же время в Москве продолжают утверждать, что соглашение вступает в силу после снятия ряда санкций и ограничений против РФ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное перемирие, охватывающее Черное море и энергетику, вступило в силу 25 марта. Он также отметил, что заявления по итогам встреч делегации США с украинской и российской сторонами разнятся.

В Белом доме заявили, что США и Украина договорились о безопасном судоходстве в Черном море, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп признал, что на некоторых членов его команды могла повлиять пропаганда России. Однако, утверждает он, его представители пытаются завершить войну РФ против Украины.

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