'Украина должна стать членом ЕС': Боррель призвал готовиться к расширению Союза

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что блок должен зафиксировать "горизонт" для новых членов. По его словам, Союзу нужно готовится к тому, что Украина станет его полноправным членом.

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О этом он сказал в четверг, 31 августа, на брифинге по после неформальной встречи министров иностранных дел Толедо (Испания), передает "ЕП". Боррель отметил, что необходимо установить ориентировочное время вступления в Евросоюз новых членов.

Топ-дипломат подчеркнул, что вопрос расширения "витал над нашими дискуссиями".

"Украина должна стать членом ЕС, Западные Балканы – тоже, и быстро. Думаю, война в Украине имела побочным эффектом ускорение процесса расширения – который, однозначно, является процессом на основе заслуг: государство-кандидат станет членом, когда выполнит все условия", – подчеркнул Боррель.

Однако, по мнению европейского дипломата, стоит "зафиксировать политическую цель, горизонт, чтобы придать политическому процессу толчок".

"И конечно, (толчок. – Ред.) для нас, потому что мы тоже должны готовиться к расширению, которое может привести к появлению десяти новых членов", – добавил он.

Боррель добавил, что "временная цель" расширения Европейского Союза может "мобилизовать нашу энергию и энергию государств-кандидатов".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одним из приоритетов работы украинских властей в сентябре будет вступление нашего государства в Европейский Союз. В частности, парламенту необходимо принять ряд законопроектов – они уже подготовлены.

Также глава государства сказал, что Украина полностью готова к переговорам относительно членства в Европейском Союзе. Они должны начаться уже в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС работает над планом долгосрочной военной помощи Украине, которая дает отпор российской агрессии. Он будет включать в частности как продолжение поддержки оружием, так и обучение наших военных.

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