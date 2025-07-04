Путин отклонил призыв Трампа к быстрому миру в Украине: в ISW объяснили, как Кремль пытается воспользоваться переговорами

Президент США Дональд Трамп 3 июля провел очередной телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Последний в очередной раз отверг призыв американского лидера о прекращении огня и скором завершении войны в Украине, заявив, что Россия "не отступит от своих целей" и "достигнет их".

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Это заявление диктатора вместе с очередными апелляциями к "необходимости устранить коренные причины" российской агрессии показывает, что РФ не собирается вести содержательные переговоры о завершении войны, а переговорный процесс Кремль использует исключительно как способ добиться от США новых уступок. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW)

После разговора Путина с Трампом помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что президент США снова поднял вопрос быстрого завершения войны России против Украины. На это Путин ответил, что Россия якобы остается "преданной" завершению войны путем переговоров – и тут же, по словам Ушакова, заявил, что РФ "достигнет своих целей" и "устранит коренные причины", которые привели к войне, и что "Россия не отступит от этих целей". Это, подчеркнули аналитики, равнозначно признанию, что Москва намерена "продолжать войну на своих условиях".

Ушаков также заявил, что Путин и Трамп обсудили возможность третьего раунда украинско-российских переговоров в Стамбуле – и "договорились, что мирные переговоры продолжатся в двустороннем формате" в неопределенную дату.

В то же время, согласно заявлению путинского помощника, Путин и Трамп якобы не обсуждали недавнюю приостановку Штатами поставок военной помощи Украине, а говорили о "двусторонних экономических проектах, в частности в энергетической и космической сферах".

"Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно упоминали о необходимости для любого будущего мирного урегулирования устранения якобы "коренных причин" войны, намекая на непреклонные требования России по изменению режима в Украине, нейтралитета Украины и изменений в основополагающей политики открытых дверей НАТО. ISW продолжает оценивать, что Россия остается незаинтересованной в добросовестных мирных переговорах о прекращении войны", – говорится в материале.

Аналитики отметили, что путинские заявления о том, что РФ не отступит от своих целей в очередной раз подтверждают намерения диктатора продолжать войну и его веру в то, что в случае невозможности заставить Украину капитулировать дипломатическими средствами – Москва сможет достичь этого силой. И такая позиция вступает в прямое противоречие с призывами Трампа к быстрому прекращению войны.

Также в ISW напомнили, что из Кремля на протяжении последних недель постоянно звучали заявления, что Москва, мол, не имеет пока планов по проведению третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Поэтому остается непонятным, когда именно такие переговоры могут возобновиться – и произойдет ли это вообще.

"ISW продолжает оценивать, что Россия, вероятно, использует любые будущие переговоры, чтобы попытаться получить уступки от Украины и Соединенных Штатов, тогда как российские войска будут продолжать усилия по обеспечению дополнительных достижений на поле боя путем постепенного и очень изнурительного продвижения. Россия ранее использовала мирные переговоры с Украиной в Стамбуле, чтобы скрыть собственную незаинтересованность в содержательных переговорах, и любые будущие украинско-российские переговоры на чьих-то условиях, кроме киевских, вряд ли приведут к желаемому Трампом быстрому завершению войны и справедливому и длительному миру", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW оценили, какие последствия для Украины будет иметь решение США приостановить поставки боеприпасов. Этот шаг Вашингтона приведет к тому, что ВСУ вынуждены будут экономить ресурсы, а снижение способности страны защищаться от массированных воздушных атак приведет к большему количеству попаданий и жертв. И это резко контрастирует с заявленной целью американского лидера Дональда Трампа – прекратить жертвы среди украинского гражданского населения.

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