Наступного тижня Кіссінджеру буде 100. Напередодні ювілею він дав інтерв'ю Економісту - дуже довге, але все одно його варто прочитати.

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Там є речі, з якими я згоден "двома руками". Є такі, що зовсім не підтримую. Зверну увагу лише на одну тезу, коли він говорить про зміну своєї думки про наше членство в НАТО, яке Кіссінджер не підтримував багато років, натомість відстоюючи фінську модель належності до західного світу за умов нейтральності.

Тепер він каже, що це була помилка - з його сторони і з боку європейських членів НАТО. Це ми і самі знаємо. Але найцікавіше - його аргументація, чому Україна має бути в Альянсі.

Власне, він каже, що так буде краще як для Європи, так і для Путіна. Останнє я не поділяю, адже думку Путіна ніщо і ніколи не змінить. Але Кіссінджер має свою рацію в іншому - і для Європи, частиною якої ми стаємо, і для Росії, що для багатьох звучить парадоксально, є сенс, щоб Україна була частиною НАТО та інтегрованою в систему прийняття рішень в рамках Альянсу - це робить майбутню європейську систему безпеки передбачуваною і стабільною.

Не факт, що цей аргумент матиме багато прихильників, але те, що Кіссінджер почав його просувати, багато про що говорить.