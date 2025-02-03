'Теоретическая гипотеза': Джорджеску, 'замахнувшийся' на территории Украины, попытался объяснить свое заявление

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску утверждает, что его противоречивые заявления относительно раздела Украины касались "абсолютно теоретической гипотезы". Ранее он выразил уверенность, что "границы страны изменятся на сто процентов" и Бухарест может претендовать на часть украинских территорий.

Видео дня

Теперь же ультраправый пророссийский политик оправдывается, что коллеги, критикующие его за это, "поверхностны и функционально неграмотны". Очередными мыслями он поделился в эфире одного из телеканалов, передает Digi24.

"Прежде всего, здесь речь идет о политическом классе, если позволите, весьма лицемерном и с двойными стандартами по отношению к собственным интересам… Я поражен, насколько они поверхностны и функционально безграмотны, ведь я, между прочим, имел в виду очень простую вещь. Нам необходимо извлечь уроки из нашего исторического опыта. Мир меняется", – высказался Джорджеску.

Экс-кандидат на пост румынского лидера утверждает, что после Второй мировой войны румыны "совершили много ошибок, не зная, как им сориентироваться", и поэтому "Великая Румыния стала Малой Румынией".

"Для нас, как я это представил в абсолютно теоретической гипотезе, нехорошо, если что-то застанет нас врасплох, потому что есть исторические памятники, которые нельзя пересечь. Это естественно", – сказал Джорджеску.

Напомним, что в предыдущем интервью он подхватил риторику Кремля и сделал несколько спорных заявлений. В стиле путинистов румынский политик говорил, якобы "Украина – выдуманное государство", которого на самом деле "не существует", и что его следует разделить между другими европейскими странами, включая Румынию.

Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на высказывания Джорджеску, посягавшего на украинские территории. В ведомстве заверили в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным медиа, предвыборную кампанию пророссийского кандидата на пост президента Румынии Келина Джорджеску профинансировал на более чем миллион евро 36-летний программист Богдан Пешир, известный в стране как "король TikTok". Сам он возражал, утверждая, что его пожертвования были направлены на благотворительность, аполитичные аккаунты и поддержку других кандидатов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!