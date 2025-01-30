Позиция неизменна: в МИД Румынии отреагировали на скандальное заявление Джорджеску по Украине

Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на заявления пророссийского ультраправого политика Келина Джорджеску, который назвал "разделение" Украины "неизбежным" и посягнул на украинские территории. В ведомстве заверили в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Соответствующее заявление МИД Румынии обнародовал 30 января на официальной странице в соцсети X. В ведомстве сообщили, что решительно подтверждают поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

"МИД Румынии решительно подтверждает твердую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ", – говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что эта позиция "четкая и основывается на международном праве, национальных интересах и долгосрочной внешней политике, основанной на ценностях".

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты Румынии Джорджеску в новом интервью в духе кремлевской пропаганды назвал Украину "вымышленным государством", а также издал, что некоторые украинские территории якобы могут присоединиться к Румынии.

Ультраправый политик заявил, что изменение границ Украины якобы "неизбежно", и посягнул на Буковину и Закарпатье, а Львов, по словам Джорджеску, якобы "останется" с Польшей.

Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов президента, в котором победителем объявили Джорджеску с результатом в 23% голосов.

Спецслужбы Румынии рассекретили данные о предвыборной кампании Джорджеску. Сервис TikTok сообщил властям в Бухаресте о сети аккаунтов, связанных с российским государственным вещателем Sputnik. Для повышения популярности пророссийского кандадита было использовано около 25 тысяч аккаунтов.

По данным СМИ, "победу" Джорджеску профинансировал 36-летний программист Богдан Пешир, известный в Румынии как "король TikTok". Разведка Румынии связывает эту деятельность с Москвой, хотя сам Пешир отрицает.

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