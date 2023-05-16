'Тема назрела для обсуждения': в Минобороны назвали, сколько F-16 Украина рассчитывает получить от Запада

Украина продолжает свои усилия в переговорах с партнерами о вероятности поставок современных истребителей, в частности американских F-16 четвертого поколения. Для защиты неба от российских бомбардировок Киев хочет от 40 до 50 таких самолетов.

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Из этого количества можно сформировать три или четыре эскадрильи. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на слова советника министра обороны Украины Юрия Сака.

Так, Киев сообщает западным лидерам, что потребность в современных самолетах стала более острой, поскольку в марте российские военно-воздушные силы начали широко использовать управляемые бомбы, поражающие цели на больших расстояниях.

Сак говорит, что в настоящее время Украине "нечем остановить" российские самолеты, которые перевозят и сбрасывают такие бомбы.

"Все понимают, что тема созрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о реактивной коалиции – это очень многообещающий признак", – подчеркнул он.

Советник главы Минобороны также отметил, что украинская ППО "не будет полноценной" без наличия многоцелевых истребителей F-16.

Также он добавил, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос передачи Украине боевых самолетов был в центре внимания на саммите G7 в Хиросиме, а затем снова на ежегодном саммите НАТО в Литве в июле.

По его словам, украинский лидер во время своего последнего европейского турне получил "заверения" западных партнеров, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.

Так, Киев сообщает западным лидерам, что потребность в современных самолетах стала более острой, поскольку в марте российские военно-воздушные силы начали широко использовать управляемые бомбы, поражающие цели на больших расстояниях.

И хотя сегодня Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16 Украине, уверен Юрий Сак, у них "есть важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они "поощряли" таких союзников, как США и Турция.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2023 года Великобритания начнет начальный этап обучения украинских пилотов на F-16. Также Лондон сотрудничает с другими государствами по поставке Украине таких истребителей.

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