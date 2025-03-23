'Альтернатива не самая лучшая': Уиткофф назвал обстоятельства, при которых США могут начать военные действия против Ирана

При определенных обстоятельствах Соединенные Штаты могут прибегнуть к военным действиям против Ирана. Глава США Дональд Трамп твердо намерен исключить наличие у Тегерана ядерного оружия.

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Об этом заявил специальный представитель американского президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. В эфире Fox News он сказал, что у Вашингтона нет необходимости решать все вопросы военным путем.

"Но это не значит, что если нас подведут к этому, мы не будем прибегать к военным действиям. Мы сделаем это при определенных обстоятельствах", – отметил чиновник.

Сейчас Штаты посылают Ирану сигнал о том, что через диалог можно прийти к правильному решению, поскольку "альтернатива не самая лучшая".

"Иран не должен иметь [ядерную] бомбу. Мы не можем позволить им перейти к вооружению и созданию ядерного арсенала. Этого не может произойти, и этого не произойдет", – уверен представитель Вашингтона.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя ситуацию вокруг возможного нового ядерного соглашения, заявил, что его страна отказывается от переговоров с США, если Вашингтон не изменит своей политики давления к любым переговорам.

– 13 марта Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций против Ирана, который затронет, в частности, нефтяной сектор страны. Под ограничения попадут в том числе компании и суда иранского "теневого флота".

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