'Тарифные войны и давление не помогут': Китай назвал 'единственный сценарий' урегулирования войны в Украине

В Китае заявили, что усиление США "антироссийских санкций" не будет способствовать завершению войны. Возможность урегулирования "украинского конфликта" Пекин видит исключительно в "диалоге и переговорах".

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Соответствующее заявление сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь, его цитирует "Укринформ". Так представитель внешнеполитического ведомства Китая отреагировал на идею сенатора Линдси Грэма о введении 500% пошлины против России и ее союзников, среди которых – и КНР.

"Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции "длинной руки" (введение одной страной санкций против другой на основе собственного законодательства. – Ред.), тарифные войны и давление не помогут решению проблемы", – заявил Линь.

Представитель китайского МИД также отметил, что Пекин считает единственным путем к завершению войны "диалог и переговоры". Российскую агрессию против Украины он при этом традиционно для КНР назвал "украинским конфликтом"

"Мы считаем, что диалог и переговоры – единственный путь к урегулированию "украинского кризиса". Надеемся, что все стороны будут способствовать созданию благоприятной атмосферы для политического урегулирования "украинского кризиса", создадут необходимые условия и будут делать больше конструктивных шагов для примирения и содействия переговорам", – сказал китайский дипломат, добавив, что Пекин "всегда занимал четкую и однозначную позицию в украинском вопросе".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сказал, когда объявит жесткие санкции против России и ее партнеров. По его словам, речь идет не о предлагаемых Грэмом 500%, а о 100% тарифах.

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