Блог | Александр Коваленко: Танковая "зрада": не паникуем – все идет по плану

Танковая зрада?

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Дания и Нидерланды решили не поставлять Украине немецкие танки...

После того как Die Welt опубликовала данную статью, у россиян случилась феерическая радость, а в украинской информационной среде, не без помощи болотных, стала расползаться "зрада"...

Разберёмся?

Прежде всего, у Нидерландов нет непосредственно их собственных Leopard 2, а есть 18 танков арендованных у Германии. У Дании в составе армии 44 современных танка Leopard 2 A7. Ну и собственно, вот такой потенциал.

Большая потеря? Я бы так не сказал, ведь гарантировано мы получим сотню, и не одну.

Буквально в январе я писал о том, что Украина может получить до 2 бригад Leopard 2, а общее количество танков западного образца достигнет 3 бригад. И когда мне стали задавать вопрос, а не слишком ли я оптимистичен, я привел пример обсчёта посредством предоставления ВСУ западных БРЭМ.

Так, Украина получит от Германии 17 БРЭМ Bergepanzer 2, которые будут обслуживать танки Leopard 2. В среднем, по армиям НАТО, 1 такая БРЭМ штатно обслуживает до 10 танков, а в Польше даже 20-25.

Из этого следует довольно прозаический вывод, Украина может получить до 2-х бригад Leopard 2.

Но, не забываем, что помимо Leopard 2 Украине будут переданы Challenger 2, не менее 14 ед, M1 Abrams - до полусотни и очень даже может быть, вполне вероятно, что так же не нужно исключать - Leclerc, минимум рота.

Таким образом, общее количество западных танков у ВСУ может достигнуть 300 ед.

Собственно, возникает вопрос, в нынешней ситуации и в рамках данной концепции, заявления Дании и Нидерландов критичны? На мой взгляд - нет и при этом, я не исключаю, что их позиция может измениться через некоторое время.

Не поддаёмся панике и зрадным рефлексам - всё идёт по плану.

Всего за один день, а относительно танков от Нидерландов, которые якобы эта страна не готова передавать Украине, просто водоворот новостей.

Выше, я отмечал, что мнение Дании и Нидерландов по передаче танков может измениться. И вот, не прошло и полугода...

Издание De Telegraaf сообщает, что Нидерланды передадут Украине из своих запасов 20 тысяч 120-мм снарядов для танков Leopard 2. Кроме того, Нидерланды проведут подготовку украинских танкистов и отправят запчасти для танков.

Но знаете в чём изюм этой новости? В том, что написано между строк.

Что такое 20 тысяч снарядов? Это 20 тысяч выстрелов.

А какой ресурс у стволов Leopard 2? Базово считается, что от 700 выстрелов, но прекрасно известно, что орудие Rh120 без проблем отрабатывает ресурс более 1 тыс выстрелов.

То есть, 20 тыс выстрелов это в среднем ресурс 18 стволов.

Ну, надо же, какое совпадение, Нидерланды согласны передать Украине количество боеприпасов, которые соответствуют нагрузке по выработке ресурса стволов у 18 танков, ровно того же количества, которое Нидерланды арендуют у Германии!

Совпадение?