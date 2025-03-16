'Так точно не делают те, кто хотят завершения войны': Зеленский привел статистику российских обстрелов за неделю. Видео

На фоне призывов США к прекращению огня Россия в течение уходящей недели сотни раз обстреляла украинские города и села. Под ударами оказались 11 регионов нашего государства: на них летели более тысячи ударных дронов, около 1400 КАБ и ракеты разных типов.

Видео дня

Такие действия свидетельствуют о нежелании России завершать войну, так что мировое сообщество должно усилить давление на агрессора, чтобы принудить его к миру. О российских обстрелах и о том, как положить им конец, написал президент Украины Владимир Зеленский.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и его окружение о "положительных сигналах" из Москвы о прекращении огня, на практике агрессор и не думает прекращать террор украинского народа.

В течение недели, по словам Зеленского, в разных частях нашего государства зафиксированы сотни российских ударов.

"Сотни обстрелов наших городов и громад за эту неделю: Черниговщина, Херсонщина, Донетчина, Харьковщина, Днепровщина, Одесщина, Полтавщина, Киевщина, Николаевщина, Запорожье и Сумщина. Россияне запустили более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет разных типов", – перечислил президент.

Глава государства также опубликовал видео с последствиями российских атак, которое является красноречивым свидетельством того, чего действительно хочет Кремль.

Зеленский подчеркнул: тот, кто стремится к миру, не будет стирать с лица земли мирные города и села соседней страны.

"Так точно не совершают те, кто хочет скорейшего завершения войны. Поэтому мы должны совместно давить на Россию, чтобы заставить завершить агрессию. Нужны решительные меры, в том числе санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать. Украина, Европа, Америка и все в мире, кто хочет мира, – вместе мы можем обеспечить справедливый и долговременный мир", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее стало известно, что россияне атаковали Изюм ударными БПЛА: горели жилые дома, есть погибшие и раненые, в том числе несовершеннолетние.

Также ночью оккупанты атаковали Киевщину "Шахедами". В результате вражеских атак произошел пожар на производственном предприятии.

А в Чернигове "Шахеды" попали в жилые дома. Из одной из разрушенных квартир эвакуирована женщина, повреждены три автомобиля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!