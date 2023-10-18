Прошло шестьсот дней войны. Ситуация на фронте, судя по картам ISW остается неизменной. Хорошо это или плохо - решайте сами.

Я по сто раз на дню меняю позицию: то мне кажется, что это хорошо для победы над Путиным, то наоборот - что плохо. То мне кажется, что время работает на нас, то кажется, что на него… Все аргументы за и против уже перечислены и опять их повторять нет нужды.

Остается тупо ждать. Когда-то это равновесие должно закончится и чаша весов начнет клониться в чью-то сторону. Хотелось бы, конечно, чтобы в нашу. Очень бы этого хотелось.

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Я, как упорный старатель, ищу признаки того, что война пойдет в нужном направлении и путинская армия потерпит поражение. Но в последнее время этих признаков не так, чтобы было завались. Но как только я их обнаруживаю, я их долго и с удовольствием смакую.

Все мировые лидеры в связи с тем, что война расползается по всему свету, развили бешеную активность и с небывалой интенсивностью ведут друг с другом переговоры.

Как всегда в первых рядах миротворцев - Путин. В телефонном разговоре с Нетаньяху он сообщил о своих переговорах с руководителями Ирана, Египта, Сирии и лидером ФАТХ Махмудом Аббасом.

Но не это главное. Меня искренне потрясло то, что сообщает ТАСС: “Президент РФ выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян и неприятие любых действий, жертвами которых становятся мирные люди".

Понимаете? Этот гуманист выразил неприятие любых действий, жертвами которых становится мирные люди… Ссы в глаза - божья роса. Это даже не лицемерие. Я вообще не знаю слова, которое подходит для описания этого фарисейства.

То есть Газу бомбить нельзя, а Мариуполь - можно? Взять и сбросить бомбу на драмтеатр с мирными жителями, которые в нем прятались. И угробить одним махом по разным оценкам от трехсот до шестисот человек.

А мы не бомбили. Нет. Это наговор, клевета. Наглая ложь. Мы белые и пушистые. И мы - гуманисты. Видите: переживаем за то, чтобы израильтяне не убивали мирных палестинцев. Вот такие мы люди. Россия - мировая душа. Еще там что-то про слезу ребенка было… Ой, я сейчас заплачу от умиления. Ганди… Дайте мне Ганди. Нету Ганди… И поговорить не с кем.

А Буча? Тоже клевета? Конечно! Наглая компания очернительства российской армии. Я разобрался. Рафик невиновен. Это все сами украинцы подстроили. Насобирали трупов и подбросили на улицы. Уже после нашего ухода. И давай фотографировать!

Мы стреляем только по украинским военнослужащим и бомбим только военные объекты. Запомните это раз и навсегда, и больше со своими дурацкими вопросами ко мне не приставайте.

Разве вы не видите: вы отвлекаете меня от важных дел. Например, в данный момент я занят тем, что сообщаю израильскому премьеру свою принципиальную позицию: мирные жители при любых обстоятельствах не должны страдать.

И скажите после этого, что я не гуманист? Правильно, дети. Путин - это идеал гуманиста. Абсолютный максимум гуманности. Эталон. Гуманистее Путина быть уже невозможно… И еще я собак люблю. Вот.

Боже, какая тоска… Люди, которые учат нас гуманизму, параллельно еще немножко убийцы и находящиеся в розыске лица, подозреваемые в похищении детей… Это если не вспоминать, что еще и воры…

Но есть и хорошие новости. Министр финансов США Джанет Йеллен, на вопрос о том, в состоянии ли Америка финансировать как поддержку Израиля, так и Украины, сказала, что “ответ - абсолютно!"

“Америка, безусловно, может позволить себе быть на стороне Израиля и поддерживать его военные нужды, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе с Россией" - сказала Йеллен, добавив, что дела в американской экономике идут “исключительно хорошо".

Как вам найденная мной жемчужина? Это ровно то, о чем я написал в начале: я просеивал как через сито весь информационный шлак дня, пока не нашел то, что дало мне повод для оптимизма. Ну разве не прелесть эта позиция Джанет Йеллен? Просто и ясно: с деньгами на поддержку Израиля и Украины проблем нет. Осталось только добавить политическую волю.

Мне почему-то кажется, что после хамасовской вылазки политическая воля в Белом Доме должна появиться.

Я не знаю как эти вещи связаны между собой, но я чувствую, что связаны. Какие-то тайные печати сорваны и нужные решения будут приняты. И это напрямую коснется Украины.

Не может не коснуться. Потому, что наше дело правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!🇺🇦

I❤️🇮🇱