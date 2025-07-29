'Свою историю мы пишем прямо сейчас': Залужный назвал десять уроков войны Украины с Россией, которые стоит учитывать

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный назвал главные исторические уроки, которые украинцы вынуждены усвоить сейчас, во время полномасштабной войны с Россией. Генерал предостерег, что именно они ответственны за будущее государства.

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Своими мыслями Залужный поделился в авторской колонке в журнале Vogue Ukraine. По его словам, стоит рассказать миру об уроках украинцев за последние крайне тяжелые годы. Ведь народ Украины выжил в самой кровавой войне 21-го века и продолжает держать оборону самостоятельно против жесточайшего врага со времен фашизма.

Этот враг десятилетиями воспитывал ненависть к украинцам в миллионах своих граждан – "пропагандой, с которой посоревновался бы разве что новейший Геббельс".

Урок 1

Украинцы не дали себя обмануть, потому что именно мы есть народ и есть государство. Мы не дали себя уничтожить холодной ночью 24 февраля 2022 года – и поэтому мы до сих пор существуем и боремся, пишет Залужный.

"Это сделало не абстрактное государство, а именно мы, украинский народ. На Бога надейся, а сам не зевай: общество, стремящееся к безопасности, должно быть готово за нее платить", – считает генерал.

Урок 2

Залужный отметил, что величие и сила агрессора не всегда такая, какой ее представляют его главари и пропагандисты. Дух, что тело рвет в бой, – единственное мерило силы, даже в условиях высокотехнологичной войны.

Урок 3

По словам бывшего главкома, сосед, который помогает в беде, помогает прежде всего себе. Если он не пришел на помощь – он является частью твоей беды .

"С соседями нужно дружить. А от тех, кто дружить не хочет, – уметь защищаться", – отметил он.

Урок 4

Враг, который не сломал на поле боя, в тот же миг будет ломать в тылу. С той же силой, но более коварно. С теми же намерениями он придет и к твоему соседу, который помогает тебе, предостерег Залужный.

Урок 5

"На войне чудес не бывает. Некоторым законам, по которым идет война, много тысячелетий, некоторые возникают прямо сейчас. Только они влияют на ход войны", – пишет "железный" генерал.

Иногда, чтобы понять это, нужно заплатить сверхвысокую цену. Незнание этих законов не защищает от поражения, добавил Залужный.

Урок 6

Думая о победе, нужно быть готовым остаться в одиночестве, считает экс-глава.

"Не всегда твоя победа выгодна твоим союзникам. У тех, кто не сражается ради жизни, всегда есть своя выгода. И еще: оружие, которое не приносит выгоды, не применяют. Что это за оружие, говорить не буду", – пишет он.

Урок 7

Залужный добавляет, что самый дорогой ресурс войны – это люди. И не только потому, что этот ресурс невозможно быстро восстановить, а также потому, что его можно потерять ментально и сделать непригодным. Враг постоянно работает над этим, и не только на поле боя, указал он

Урок 8

"Сражаясь с большим врагом наедине, думай: какую победу ты хочешь и можешь получить сейчас, а какую – в будущем. Решения имеют свое время. Это не всегда сейчас", – указал генерал.

Урок 9

Друзья и союзники не всегда думают так, как ты. Иногда для понимания даже простых вещей им нужно время, указывает Залужный:

"Как говорил Тимоти Снайдер, наша задача – сделать то, что очевидно для нас, очевидным для других. Иногда это спор даже вокруг того врага. Это время укрепить дружбу и объяснить правду".

Урок 10

Каждый день в войне – это либо новый урок, либо смерть. Лучше усваивать эти уроки без войны. Иначе придется изучать их на опыте тех, кто смог их пережить, пишет экс-глава ВСУ. Несмотря на все невзгоды, Украина продолжает сражаться.

"Все вместе. И пока мы делаем свое дело, нам расписывают разные сценарии и видения. От вариантов окончания войны до сценариев проведения выборов. Это делают люди, которые часто сами являются частью нашего общества. Те, кто должен был бы хотя бы попытаться что-то изменить. Но мы все еще стоим. А пока стоим – мы много значим для мира", – указал Залужный.

Украинцы объединились и стали сильными, а значит – субъектными. "Представляю удивление и разочарование как наших, так и западных политиков 90-х и 2000-х. Удивлены и советско-украинские генералы. Но мы это сделали", – написал генерал.

Мы, обычные украинцы, которые "еще недавно смотрели то в одну, то в другую сторону", уже имеем право выбора. Наша сила сегодня дает шанс сформировать новый миропорядок. И не монополярный тоталитарный. А хотя бы с шансом на демократические ценности. Мы даем такой шанс, заявил Залужный.

"В мире, который необратимо изменился, именно мы, Украина, ежедневно даем шанс нашим соседям, Европе, спасти свою безопасность и своих граждан. Именно на наших с вами плечах держится мир в Европе. Именно нам, оставленным в одиночестве в нехватке снарядов и пушек, удалось сдвинуть колесо научно-технического прогресса", – пишет экс-глава.

По словам генерала, изобретенные украинцами технологии не только изменили представление о безопасности, но и "могут спасти человечество от новой чумы".

"Мы открыты к тем, кто не оставил нас. Сегодня мы имеем самую большую и самую боеспособную армию на Европейском континенте. Поэтому именно вокруг нас, нашего мужества, героизма и инновационности возможно сформировать новую архитектуру безопасности в Европе", – написал генерал.

В конце концов мы боремся за право на жизнь для себя и своих детей. И только для них творим свое будущее.

"Каким оно будет, зависит только от нас. Примеров в мировой истории достаточно. Но свою историю мы пишем прямо сейчас", – подытожил Залужный.