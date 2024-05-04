'Свидетельство отчаяния!' В МИД отреагировали на объявление Зеленского в розыск в России

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на то, что в РФ объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Такие действия агрессора являются свидетельством отчаяния российской государственного аппарата и пропаганды.

Они уже не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания. Об этом говорится в комментарии прессслужбы МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Также в ведомстве напомнили, что российский диктатор Владимир Путин – это тот, кого действительно подозревают в военном преступлении, а именно в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в РФ.

"По такому случаю напоминаем, что в отличие от никчемных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений вполне реален и подлежит исполнению в 123 государствах мира", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россия на третий год полномасштабной войны против Украины решила объявить президента Владимира Зеленского в розыск. Он якобы нарушил статью Уголовного кодекса РФ. Вместе с Зеленским они разыскивают и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

– Министерство внутренних дел России также объявило в розыск Петра Порошенко, пятого президента Украины. Его разыскивают по какой-то статье Уголовного кодекса РФ.

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