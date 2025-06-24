'Существование страны под угрозой': Порошенко во Львовском облсовете назвал главные задачи для сохранения государства

Главной задачей является оборона и сохранение государства. Поэтому финансирование оборонной промышленности и переход экономики на военные рельсы являются первым приоритетом. Не менее важно – сохранение и укрепление международной поддержки, а также сохранение демократии.

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Об этом сказал лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, выступая во Львовском областном совете.

"На сегодняшний день перед нами стоит ряд очень важных задач. Задача первая – это оборона государства. Для нас это сегодня вопрос номер один", – подчеркнул Порошенко.

"Речь идет уже не о мгновенной победе, а о сохранении существования Украины. Потому что само существование страны под угрозой", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Если мы держимся вместе, Украина выстоит. Если мы будем поддаваться на провокации негодяев, которые нацепили тризуб на грудь, Украину развалят", – предостерег он.

"Именно поэтому для нас принципиально важно держать единство. Именно поэтому для нас принципиально важно, чтобы финансирование, обеспечение Вооруженных сил Украины было нашим первым приоритетом", – подчеркнул он.

"Не "единый марафон", где распространяется ложь за счет средств налогоплательщиков, в том числе и моих средств. Не "теплая ванна" власти, которая забирает 200 миллиардов гривен, в том числе и местных денег, и лишает армию оружия", – отметил он.

"Финансирование оборонной промышленности и переход экономики на военные рельсы, когда ничего не может быть важнее финансирования армии, – для нас это первый приоритет", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины подчеркнул, что важно сохранить и укрепить международную коалицию в поддержку Украины.

"Вопрос насущный, потому что сегодня в Гааге начинается саммит НАТО, где должны быть приняты определяющие решения для Украины: решение о предоставлении нам оружия, необходимости проведения Совета Украина–НАТО на уровне глав государств и правительств, решение о финансировании Украины, решение об усилении санкций, которые заставят Путина прекратить войну", – отметил он.

Порошенко подчеркнул, что не менее важным является и сохранение демократии, свободы и местного самоуправления. Он отметил, что реформа местного самоуправления, начатая в 2014 году, решила вопрос предоставления реальных властных полномочий и финансовых возможностей местному самоуправлению.

"К сожалению, мы наблюдаем сворачивание этих реформ, этих процессов. Так же, как и сворачивание свободы и демократии. Мы не имеем ничего против военной цензуры, но категорически будем не воспринимать политическую цензуру. Мы не приемлем преследования оппозиции по политическим мотивам. Мы не воспринимаем давление на общественные организации. Мы не воспринимаем, когда изымают значительную часть полномочий органов местного самоуправления. Мы точно уверены, что мощный голос системы местного самоуправления должен быть услышан", – подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" также рассказал о ряде требований фракции в Верховной Раде.

"Мы должны немедленно принять обращение к Конгрессу Соединенных Штатов, чтобы остановить те разрушительные процессы в украинско-американских отношениях, которые были начаты катастрофой в Овальном кабинете. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки – это вопрос выживания для Украины. Альтернативы этому нет. Полгода заявление Верховной Рады о сотрудничестве с Конгрессом не ставится на голосование. Это категорически недопустимо, потому что Конгресс Соединенных Штатов определяет вопросы и финансирования, и санкций, и поддержки, в том числе и военной", – сказал Порошенко.

"Следующая позиция – это вернуть бригадам налог на доходы физических лиц, который властью был изъят у местного самоуправления. Бригады быстрее, эффективнее, честнее и некоррупционно справятся с вопросами обеспечения и использования средств налогоплательщиков", – отметил он.

"Перевод экономики на военные рельсы означает концентрацию всех финансовых ресурсов государства на секторе обороны и безопасности. Вернуться к вопросу, который я ставил, относительно перехода сотрудничества с Америкой на ленд-лиз", – назвал он следующие предложения "ЕС".

"Еще в 2023 году я говорил о строительстве фортификационных сооружений. Ни в Сумской области, ни на Покровском направлении, ни на других на сегодняшний день плотной, мощной линии защиты не построено. Деньги воровали", – сказал он.

"Реализация нашей программы "Safe Soldier" – сохранить воинов. Это означает и обеспечить необходимыми средствами защиты, обеспечить необходимым вооружением, обеспечить современными технологиями", – отметил Порошенко.

"Я горжусь тем, что моя команда и моя семья с начала широкомасштабного вторжения потратила уже 7 миллиардов собственных денег на поддержку армии. И на инвестиции в оборонную промышленность, где мы разрабатываем лучшие средства противодействия вражеской технической разведке, средствам радиоэлектронной разведки, средствам радиоэлектронной борьбы. Это уже спасло жизни десятков тысяч наших воинов", – подчеркнул Порошенко.

"Мое твердое убеждение, что сейчас мы нуждаемся в единстве, компетентности, профессионализме и патриотизме. Это должно быть направлено на обновление украинской власти, в том числе и через смену правительства. Смена правительства – не замена Шмыгаля на Свириденко, потому что они вместе, премьер и первый вице-премьер, несут ответственность за все проблемы, которые есть. А создание реального коалиционного правительства, которое позволит нам обеспечить мир, сохранение Украины, выйти на тот результат, к которому так стремятся все украинцы. Потому что нет в мире нации, которая бы хотела мира больше, чем мы, украинцы", – подчеркнул он.