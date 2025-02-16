Супруги Зеленские прибыли в ОАЭ: обсудят возвращение пленных, инвестиции и гуммопомощь. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской вечером в воскресенье, 16 февраля, прибыли в Объединенные Арабские Эмираты. Цель визита – переговоры по возвращению украинцев из российского плена, а также инвестиции и экономическое партнерство.

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Об этом глава государства сообщил на своем канале в Telegram. Президент также обнародовал первые кадры визита.

"Официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты. Приоритет – чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа", – написал Зеленский.

На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 14 февраля Зеленский сообщил, что в ближайшие дни посетит ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию.

"У меня есть официальный визит в Эмираты с женой, с первой леди, потому что у нас есть большая гуманитарная программа и вопросы обмена заключенными. Во-вторых, после этого я посещу Саудовскую Аравию с теми же вопросами и другим партнерством. Это будет в течение двух или трех дней", – говорил Зеленский.

В то же время, он отметил, что встреч там с представителями РФ или США не будет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планируется провести встречу представителей Украины, США и государства-агрессора России в Саудовской Аравии на следующей неделе.

16 февраля стало известно, что украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию с рабочим визитом. Представители Украины должны встретиться с сотней местных предпринимателей и подготовить визит президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф примет участие в переговорах в Саудовской Аравии вместе с другими американскими чиновниками. Темой будет завершение войны России против Украины.

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