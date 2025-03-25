Судові експерти Міністерства юстиції України продовжують робити важливий внесок у забезпечення економії бюджетних коштів та прозорість державних закупівель.

Видео дня

Одним з останніх досягнень стало зменшення вартості засобів для Збройних Сил України, що закуповуються за державні кошти. Як ми вже розповідали раніше, експерти Мін'юсту активно працюють над економією мільярдів гривень платників податків та забезпеченням прозорості в будівельних і оборонних проектах.

У 2023 році судові експерти Мін'юсту долучилися до оцінки кошторисів на виготовлення безпілотних систем (дронів) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що закуповуються Міністерством оборони України у вітчизняних виробників.

Результати цієї роботи надихають:

Перше. Ринок сформував єдині ціни.

Робота експертів Мін'юсту створила умови, що призвели до зниження вартості таких виробів приблизно на 30%. Для прикладу, ціна FPV-дрона з рамою 7 дюймів, яка ще на початку 2023 року становила 25 тисяч гривень, станом на березень 2025 року знизилася до 17 тисяч гривень у всіх виробників.

Друге. Спрощенно бюрократичні процедури.

За два роки роботи судові експерти Мін'юсту стали надійними партнерами для українських виробників зброї, допомагаючи їм уникати бюрократичних бар'єрів.

Сьогодні від бізнесу потрібна заява у довільній формі на проведення експертного дослідження безпілотних систем або засобів РЕБ, яка подається до одного з семи науково-дослідних установ Мінюсту. До заяви додаються три документи: копія технічних умов на виріб, калькуляція (розширений кошторис) виробництва безпілотної системи або засобу РЕБ та довідка до розрахунку ціни безпілотної системи відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України №1275. Шаблони цих додатків українські виробники також можуть отримати від експертів Мінюсту.

Висновок експерта зазвичай надається бізнесу впродовж п'яти днів.

Що робить експерт

Експерт перевіряє складові частини, витратні матеріали та відповідність зазначених цін ринковим цінам на внутрішньому ринку України.

Крім того, судові експерти Мін'юсту не лише контролюють вартість виробів, а й здійснюють перевірку кошторисів нових розробок, які подаються на отримання грантів від держави.

У підсумку

Підсумовуючи, можна сказати, що судові експерти Мін'юсту роблять все можливе, щоб забезпечити не тільки прозорість у витрачанні бюджетних коштів, а й сприяють розвитку українських виробників, забезпечуючи їх усім необхідним для успішного виконання замовлень.

Завдяки цим зусиллям ми продовжуємо рухатися до більш ефективної та прозорої системи державних закупівель, забезпечуючи наші Збройні Сили усім необхідним для захисту України.

Хочу особисто подякувати всім, хто бере участь у процесі забезпечення нашого війська найсучаснішими засобами, і наголосити, що українські виробники тепер все більше використовують деталі українського виробництва: двигуни, рами, пропелери, оптоволокно, зв'язок, плати ініціалізації, модулі донаведення та багато іншого.