Судьбу Крыма должна решать только Украина и его коренной народ, – Чубаров в ООН

Крымский полуостров, который временно находится в российской оккупации – это родина коренного крымскотатарского народа, и одновременно неотъемлемая часть Украины. Поэтому судьбу Крыма должна решать только Украина и крымские татары.

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Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров во время своего выступления на 24-м Постоянном форуме ООН по коренным народам в пятницу, 25 апреля, передает Укринформ. Так он прокомментировал высказывание администрации Соединенных Штатов о "передаче" Крыма России.

"Крым – это земля коренного крымскотатарского народа, это его родина и одновременно неотъемлемая часть Украинского государства", – сказал Чубаров.

Он обратил внимание участников мероприятия на то, что Кремль привлекает коренные народы России для участия в войне против Украины.

"Агрессия и захватнические войны всегда преступны, но вдвойне преступны действия Москвы по принуждению представителей коренных народов России к участию в преступной войне против Украины", – отметил Чубаров.

По его словам, украинцы и крымские татары "защищают свой дом, свое государство от вооруженных бандитов, ворвавшихся по приказу российского диктатора Путина на украинские земли".

Глава Меджлиса подчеркнул: никому и никогда не должно быть позволено преступать права коренных народов.

Накануне в Меджлисе крымскотатарского народа опубликовали официальное заявление, в котором отметили, что не воспринимают попытки признания временно оккупированного Крыма российской территорией. Полуостров является и остается неотъемлемой частью Украины. Там отметили, что единственным легитимным путем завершения войны является деоккупация Крыма и других временно захваченных войсками России городов.

Как сообщал OBOZ.UA, в интервью Time президент США Дональд Трамп подтвердил, что его мирный план предполагает "передачу" Крыму России. А в том, что российские оккупанты захватили украинский полуостров 2014 года, он обвинил 44-го президента США Барака Обаму.

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