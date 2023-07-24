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В Киеве задержали скандального одесского военкома Борисова, у семьи которого нашли виллу в Испании. Фото и все подробности

Марина Лисничук
Новости. Общество
3 минуты
11,6 т.
В Киеве задержали скандального одесского военкома Борисова, у семьи которого нашли виллу в Испании. Фото и все подробности

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали экс-начальника Одесского областного Терцентра комплектования и соцподдержки Евгения Борисова. Это произошло в Киеве – через два дня после оглашения ему подозрения в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Видео дня

Пытаясь скрыться от следствия, бывший чиновник прибегал к конспирации – менял номера телефонов и авто, а также местоположение. О деталях дела сообщила пресс-служба ДБР (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что активные поиски Брисова продолжались два дня от 22 июля и завершились его задержанием в столице. Учитывая, как он скрывался от правоохранителей, работники ГБР теперь будут просить суд оставить экс-военкома под стражей. К тому же, без возможности внесения залога.

В Киеве задержали скандального одесского военкома Борисова, у семьи которого нашли виллу в Испании. Фото и все подробности

В ведомстве напомнили, что за время досудебного расследования специалисты собрали по Евгению Борисову очень большой массив доказательной базы. Вместе с тем, чтобы оно было полноценным и беспристрастным, изучали и материалы в СМИ. В частности, об элитной зарубежной недвижимости и дорогих автомобильных семьи уже уволенного от должности военкома, которой они обзавелись во время полномасштабной войны в Украине.

"Также будут исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое тоже выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн", – говорится в сообщении.

В Киеве задержали скандального одесского военкома Борисова, у семьи которого нашли виллу в Испании. Фото и все подробности

В ГБР упомянули об одном из журналистских расследований, которое показало, что мать Борисова в прошлом году стала владелицей особняка в Испании стоимостью свыше €4 млн, а в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

Кроме этого, теща экс-чиновника на протяжении последних лет стала владелицей ценного автопарка с Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Land Cruiser, хотя не имела для этого достаточных средств законного происхождения.

Более того, жена Борисова тоже приобрела другую недвижимость за рубежом – офисное помещение в Испании стоимостью €737 тыс., так же не имея для того достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Учитывая все это, бывший одесский военком Евгений Борисов подозревается в совершении правонарушений по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 368-5 (приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы);

– ч. 5 ст. 407 (непоявление вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения);

– ч. 4 ст. 409 (уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения).

В Киеве задержали скандального одесского военкома Борисова, у семьи которого нашли виллу в Испании. Фото и все подробности

Санкции этих статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Однако следственные действия по делу еще продолжаются.

Добавим, что в мае 2023-го работники ГБР уже начали уголовное производство по факту злоупотребления Борисовым служебным положением во время мобилизационных мероприятий.

В Киеве задержали скандального одесского военкома Борисова, у семьи которого нашли виллу в Испании. Фото и все подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки поручил уволить Евгения Борисова с должности из-за связанных с ним скандальных инцидентов. Тогда же он призвал срочно создать комиссию по проверке всех руководителей ТЦК и СП во всех регионах Украины.

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