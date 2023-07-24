В Киеве задержали скандального одесского военкома Борисова, у семьи которого нашли виллу в Испании. Фото и все подробности

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали экс-начальника Одесского областного Терцентра комплектования и соцподдержки Евгения Борисова. Это произошло в Киеве – через два дня после оглашения ему подозрения в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

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Пытаясь скрыться от следствия, бывший чиновник прибегал к конспирации – менял номера телефонов и авто, а также местоположение. О деталях дела сообщила пресс-служба ДБР (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что активные поиски Брисова продолжались два дня от 22 июля и завершились его задержанием в столице. Учитывая, как он скрывался от правоохранителей, работники ГБР теперь будут просить суд оставить экс-военкома под стражей. К тому же, без возможности внесения залога.

В ведомстве напомнили, что за время досудебного расследования специалисты собрали по Евгению Борисову очень большой массив доказательной базы. Вместе с тем, чтобы оно было полноценным и беспристрастным, изучали и материалы в СМИ. В частности, об элитной зарубежной недвижимости и дорогих автомобильных семьи уже уволенного от должности военкома, которой они обзавелись во время полномасштабной войны в Украине.

"Также будут исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое тоже выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн", – говорится в сообщении.

В ГБР упомянули об одном из журналистских расследований, которое показало, что мать Борисова в прошлом году стала владелицей особняка в Испании стоимостью свыше €4 млн, а в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

Кроме этого, теща экс-чиновника на протяжении последних лет стала владелицей ценного автопарка с Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Land Cruiser, хотя не имела для этого достаточных средств законного происхождения.

Более того, жена Борисова тоже приобрела другую недвижимость за рубежом – офисное помещение в Испании стоимостью €737 тыс., так же не имея для того достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Учитывая все это, бывший одесский военком Евгений Борисов подозревается в совершении правонарушений по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 368-5 (приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы);

– ч. 5 ст. 407 (непоявление вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения);

– ч. 4 ст. 409 (уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения).

Санкции этих статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Однако следственные действия по делу еще продолжаются.

Добавим, что в мае 2023-го работники ГБР уже начали уголовное производство по факту злоупотребления Борисовым служебным положением во время мобилизационных мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки поручил уволить Евгения Борисова с должности из-за связанных с ним скандальных инцидентов. Тогда же он призвал срочно создать комиссию по проверке всех руководителей ТЦК и СП во всех регионах Украины.

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