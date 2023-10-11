Суд принял решение по делу Шуфрича

Киевский апелляционный суд 11 октября рассмотрел апелляционную жалобу на арест нардепа Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене. По решению суда, ходатайство адвокатов Шуфрича об изменении меры пресечения их клиенту не было удовлетворено.

Нардеп останется под стражей до 13 ноября без внесения залога. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

В зал суда нардепа доставили под строгой охраной. Перед началом заседания Нестор Шуфрич рассказал, что он содержался в следственном изоляторе СБУ. Он отметил, что его удивило отношение в СИЗО, а от сегодняшнего заседания ожидает справедливости.

"В СИЗО очень внимательное отношение", – заявил Шуфрич.

Видео дня

Во время заседания суд разрешил Нестору Шуфричу сидеть рядом со своими адвокатами.

В помещении суда он рассказал, что его коллекция орденов с советской символикой была создана по историческому любопытству. Он также выразил возмущение тем, что обыск состоялся в форме "онлайн", и его адвокаты планируют подать жалобу на этот факт.

Отметим, что 15 сентября суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 ноября включительно без права внесения залога.

Апелляционная жалоба была подана в Киевский апелляционный суд 18 сентября. Дело должны были рассмотреть 21 сентября, но из-за отсутствия необходимых материалов суд решил перенести заседание на 11 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады Украины сняли Шуфрича с должности главы комитета по свободе слова. За решение в среду, 20 сентября, проголосовали 258 парламентариев. Ранее соответствующую кадровую перестановку поддержали регламентный комитет ВР.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу. По данным следствия, Шуфрич имел тесный контакт с бывшим секретарем СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Владимиром Сивковичем, который руководил сетью российской агентуры в Украине из Москвы и оказал помощь врагу во время оккупации юга Украины в первые недели полномасштабного российского вторжения.