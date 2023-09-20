В Раде поддержали постановление о снятии Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова

В Верховной Раде Украины регламентный комитет поддержал постановление руководства парламента о снятии народного депутата Нестора Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова. Решение было принято в среду, 20 сентября.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Согласно процедуре, после увольнения Шуфрич станет обычным членом комитета (их должно остаться не менее трех, чтобы комитет существовал).

Автоматически и.о. председателя комитета станет заместитель Шуфрича – Евгений Брагар. Новая кандидатура, предварительно, будет вынесена на голосование позже.

15 сентября Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для Нестора Шуфрича, которому было объявлено подозрение в государственной измене. Он был решен взять под стражу до 13 ноября включительно.

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Перед этим сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу. Шуфрич, утверждает источник, тесно работал с ФСБовцем и экснардепом Владимиром Сивковичем. Этот беглый чиновник уже несколько лет скрывается в Москве. Из российской столицы он дистанционно координировал работу российской агентуры в Украине.

Следствие подозревает, что по заданию Сивковича Шуфрич стал одним из рупоров Кремля в Украине. В частности, он регулярно выступал на украинских и российских телеканалах, распространяя нарративы российской пропаганды и продвигая антиукраинскую политику.

В частности, Шуфрич распространял тезис о том, что Украина, мол, искусственное образование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле народные депутаты зарегистрировали проект Постановления об отзыве руководства парламентских комитетов представителей бывшей ОПЗЖ. Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко напомнила, что фракция давно и неоднократно инициировала этот вопрос, однако монобольшинство не выносит его на голосование в сессионном зале.