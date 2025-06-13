Страны Веймар+ анонсировали усиление санкций против РФ, пока она 'не прекратит агрессию и не возместит нанесенный ущерб'

Группа стран Weimar+ – то есть Франция, Германия, Польша, Испания, Италия, Великобритания и Евросоюз – заявила о намерении усилить помощь Украине. Группа также рассматривает возможность усиления санкций против страны-агрессора России, чтобы заставить ее ввести режим 30-дневного прекращения огня.

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Отдельно отмечается, что группа стремится "оставить замороженными российские государственные активы, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит нанесенный ею ущерб". Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Weimar+.

"Мы признали необходимость комплексного подхода к евроатлантической безопасности для защиты наших граждан и обществ, преодоления последствий агрессивной войны России против Украины и решения угроз и вызовов во всех регионах нашего восточного и южного соседства, а также в регионе Балтийского моря. Мы будем укреплять наши партнерства, чтобы противодействовать нестабильности и способствовать миру и процветанию", – сказано в заявлении.

Также в заявлении говорится о том, что страны Weimar+ готовы усилить давление на Россию, в частности путем введения новых санкций. Группа требует "30-дневного прекращения огня как стабильной основы для серьезных и надежных переговоров".

"Мы призвали Россию без дальнейших проволочек отказаться от своих неприемлемых максимальных требований и предпосылок, демонстрируя свою истинную заинтересованность в мире. Мы осудили недавние массированные российские нападения на украинские города и украинское гражданское население, которые являются явным нарушением международного права", – говорится в заявлении.

Группа пообещала увеличить "военную, гуманитарную и политическую поддержку" Украины.

В совместном заявлении министров МИД стран Weimar+ также сказано, что парнеры Украины "никогда не примут" договоренностей, которые бы ограничивали украинскую оборонную промышленность или военное присутствие партнеров на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 18-й пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации Еврокомиссия предлагает внести ограничения против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Также есть предложение снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов США за баррель.

Указанные санкции против Кремля будут более действенными, если уменьшить способности государства-агрессора продавать нефть и обходить финансовые барьеры. Если бы россияне не могли получать больше 30 долларов за баррель, то задумались бы о прекращении войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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