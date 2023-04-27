ЕС пообещал Украине миллион боеприпасов до конца года, но пока что не отгрузил ещё и сорока тысяч, то есть даже четырёх процентов.

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Дело в том, что складских запасов то ли не хватает, то ли жалко отдавать, а совместные закупки боеприпасов подло блокирует Франция, требуя, чтобы поставляемое оружие было европейским по всей цепочке производства. Например, если порох в европейских боеприпасах — южнокорейского происхождения, то это французов уже не устраивает.

Но в таком случае Европа нам почти ничего поставить и не сможет. По крайней мере, пока послы стран ЕС всё ещё не договорились. И мешает им только обструкционистская позиция так некстати "евроавтономной" Франции, решившей дать работу именно компаниям Европы, включая французские.

Кровь украинцев, проливаемая из-за недостатка важнейшего оружия, европрагматичную Францию не останавливает. Как не останавливает её то, что при таком состоянии дел откладывается и украинское контрнаступление.

Причина данного подхода Франции кроется в её испорченной ментальности. Страна, капитулировавшая в своё время перед гитлером и дожидавшаяся, пока союзники помогут ей освободиться, не в состоянии осознать героизм тех, кто ведёт себя иначе. Для Франции борьба не так уж и важна, там этого не понимают и понять не могут. Страна трусов не может оценить подвиг героев и помочь им по-настоящему, она из мира иных ценностей.

В этом — её исторический позор. Рождённые пресмыкаться не помогут полноценно тем, кто рождён бороться.