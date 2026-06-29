Украинские дроны выбили восемь из десяти крупнейших НПЗ России: впечатляющий список

Операторы БпЛА Сил обороны Украины смогли поразить практически все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы на территории государства-агрессора России. Из 10 крупнейших только два не подверглись дроновым атакам.

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Уже к концу мая 2026-го в европейской части РФ не осталось ни одного крупного по объемам переработки НПЗ, который не подвергся атаке дронов ВСУ хотя бы раз. В результате этой последовательной операции предприятия вынуждены сокращать или останавливать производство, признало издание "Медуза".

Оно опубликовало два списка. Первый – это восемь НПЗ, которые уже "познакомились" с украинскими беспилотниками; второй – это еще два объекта, которые являются крупнейшими в РФ.

Какие российские НПЗ из топ-10 по переработке нефти Украина уже атаковала:

"Газпромнефтехим Салават", Башкортостан (в сентябре 2025 года); "Киришинефтеоргсинтез" ("Кинеф"), Ленинградская область; "Лукойл-Волгограднафтопереработка", Волгоград; "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Нижегородская область; "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", Пермь; Московский НПЗ, Москва; Рязанский НПЗ, Рязань; "Ярославнефтеоргсинтез" ("Славнафта-ЯНОС"), Ярославль.

Какие российские НПЗ из топ-10 Украина еще не атаковала

Омский нефтеперерабатывающий завод, Омск; Ангарская нефтехимическая компания, Иркутская область.

Добавим, что, помимо вышеупомянутых предприятий, удары наносились по следующим объектам: "Башнафта-Уфанефтехим" в Уфе, Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, ТАНЕКО ("Татнефть") и ТАИФ-НК в Нижнекамске, а также Туапсинский НПЗ в Туапсе.

Отдельные заводы Украина атаковала несколько раз в течение 2026 года.

Как писал OBOZ.UA:

– 28 июня кремлевский глава Владимир Путин впервые публично признал, что после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам в Российской Федерации возникли проблемы с автомобильным топливом.

– Институт изучения войны считает, что обстрелы НПЗ усугубляют проблемы, от которых уже страдает экономика государства-агрессора. Цены на бензин в России растут, а дефицит топлива распространился почти на все субъекты РФ, а также на временно оккупированные территории Украины.

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