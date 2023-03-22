Столтенберг поддержал передачу Украине истребителей F-16 странами-членами НАТО: Путин готовится к затяжной войне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал передачу Украине истребителей F-16 странами-членами Альянса. Он заявил, что Запад должен быть готов поддержать Украину в затяжной российской войне.

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Об этом сообщает The Guardian. Столтенберг признал, что глава РФ Владимир Путин ведет войну на истощение.

"У Владимира Путина нет немедленных планов по установлению мира на Украине, поэтому Западу необходимо подготовиться к поставкам смертоносной помощи Киеву в течение длительного времени", – сказал Столтенберг.

По его словам, на следующем саммите Альянса в столице Литвы Вильнюсе будут расходоваться как минимум 2% ВВП на оборону.

"На нашем саммите в Вильнюсе в июле я ожидаю, что союзники согласуют более амбициозное новое обязательство по инвестициям в оборону, при котором в нашу оборону будет инвестировано как минимум 2% ВВП", – сказал генсек.

Он добавил, что РФ не перестанет бросать на фронт "пушечное мясо".

"Ожесточенные бои, которые в настоящее время происходят вокруг Бахмута на востоке Украины, демонстрируют, что Россия готова просто бросить еще тысячи и тысячи солдат, понести много потерь ради минимальной выгоды", – заявил глава НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Россия наращивает военно-промышленное производство.

"Президент Путин не планирует мира, он планирует новую войну", – сказал Столтенберг.

Согласно его заявлению, США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени.

"Необходимость сохранится, потому что это война на истощение; речь идет о промышленных мощностях для поддержания поддержки", – сказал генсек.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО и союзники работают над скорейшим предоставлением Украине большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов. Текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы Альянса имеет решающее значение для обеспечения его собственной обороны, а также для оказания поддержки Украине до тех пор, пока это необходимо.

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