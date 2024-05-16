Стефанчук встретился с Эрдоганом в Турции: о чем договорились

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе своего визита в Турцию встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, политики обсудили ряд важных вопросов.

Об этом Руслан Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook. Именно эта встреча была завершением его официального визита в Турцию.

"С первого дня вторжения – как десять лет назад, так и два года назад, Турция с Украиной. Поблагодарил за это личное лидерство президента Турецкой Республики и за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", – сообщил спикер.

Политик, в частности, выразил турецкому президенту благодарность за поддержку Украины на пути в НАТО.

"Важными остаются дальнейшие усилия, в частности, и Турции, направленные на освобождение военнопленных и политических пленников Кремля, в частности, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла", – добавил Стефанчук.

По его словам, отдельное внимание во время встречи было уделено Формуле мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Поблагодарил Турцию за поддержку инициативы и за лидерство турецкой стороны в рамках имплементации пункта по продовольственной безопасности. Подчеркнул, что Украина стремится к честному и справедливому миру, но не в обмен на собственные территории", – отметил председатель ВРУ.

Он подчеркнул, что Украина очень рассчитывает на непосредственное участие президента Турции в Глобальном саммите мира, который в июне 2024 года состоится в Швейцарии.

По его словам, во время встречи президент Турецкой Республики Реджеп Таип Эрдоган отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами, неотъемлемой составляющей которого является взаимодействие между двумя парламентами.

В частности, турецкий лидер подчеркнул, что его страна с момента вторжения России в Крым выступила в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Также он заверил, что масштабная поддержка Украины будет продолжаться.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция принципиально поддерживает Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров поддержал ратификацию Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. По документу Турция отменит ввозную пошлину на около 93,4% промышленных и 7,6% сельскохозяйственных украинских товаров. Впрочем, договор еще не вступил в силу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Европарламент поддержал продление на год льготной торговли с Украиной – т.н. торговый безвоз. Что, впрочем, предполагает, что предохранители от "наплыва" украинской продукции.

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