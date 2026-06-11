Стефанчук перевел в скандал серьезный разговор о 40 млрд грн для армии, – Федина

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина во время выступления в Верховной Раде призвала спикера Стефанчука извиниться за хамское поведение. Она отметила, что вместо обсуждения финансирования ВСУ и изъятия из бюджета Минобороны 40 млрд грн председатель ВР устроил перепалку с депутатами оппозиции.

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"Я хочу обратиться к женщинам в этом зале. Если бы кто-то из мужчин-коллег вам сказал такие слова "посмотрите в зеркало и займитесь собой", как бы вы относились к этому? Я думаю, что для каждой женщины в этом зале это бы было абсолютно неприемлемо, и такой человек потерял бы любое моральное право на уважение, на доверие и на нормальное сотрудничество", – заявила Федина.

"Вчера такие слова прозвучали в отношении меня из уст председателя Верховной Рады Украины – не в частном разговоре и не в бытовом споре. Они прозвучали в дискуссии по оборонному бюджету и по краже 40 миллиардов гривен из закупок вооружений. Вместо серьезного разговора об армии, бюджете и ответственности перед военными, спикер парламента выбрал позицию персонального унижения женщины-парламентария", – считает София Федина.

"Это не проблема Софии Федины – это проблема председателя Верховной Рады. И это проблема украинского парламентаризма, который системно опускают до уровня несовместимого с европейской политической культурой. Поэтому я бы советовала спикеру действительно посмотреть в зеркало правды", – сказала Федина.

"И увидеть там обнуленный парламент, обесцененный регламент, уничтоженную парламентскую дискуссию, увидеть преследование оппозиции, пренебрежение к народным депутатам, особенно депутатам, и увидеть председателя Верховной Рады, который должен был бы быть гарантом равенства, а стал инструментом давления и унижения. Мы ежедневно говорим о европейском будущем Украины, но Европа начинается не с пафосных речей и не с переведенных директив. Европа начинается с уважения к человеку, с женщины, к оппозиции, к парламентской процедуре и к праву задавать власти неудобные вопросы", – отмечает народный депутат.

"Такие практики, как произошли вчера, которые, к сожалению, являются системными в этом зале, они неприемлемы в цивилизованном мире. И в европейской демократии такое поведение председателя парламента имело бы политические последствия – публичное извинение, потерю доверия и постановку вопроса о соответствии должности. Я не питаю иллюзий, я уверена, что часть зала сегодня активно промолчит. Но тогда какое право вы имеете говорить о европейской интеграции, если своими действиями, своим молчанием или хамством перечеркиваете европейское будущее Украины?", – резюмировала София Федина.

Как известно, фракция "Европейская Солидарность" подала соответствующие поправки к законопроекту, которые предусматривали возвращение 40 млрд грн на закупку вооружения. Однако бюджетный комитет не учел ни одной поправки от оппозиционных фракций, а их рассмотрение специально поставили в полупустом сессионном зале, чтобы провалить голосование.

На попытки депутатов "Евросолидарности" вернуться к рассмотрению этого вопроса спикер Стефанчук ответил в грубой форме, сорвавшись на крик.