Стармер ответил, есть ли 'план Б' на случай, если США не предоставят достаточные гарантии безопасности Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер, отвечая на вопрос, есть ли у него "план Б" для Украины, если США не смогут предоставить достаточные гарантии безопасности, заявил о своей сосредоточенности на "единственном наиболее важном результате". Это обеспечение прочного мира, "что хорошо для Украины, хорошо для Европы и, конечно, необходимо для Великобритании".

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Об этом политик заявил, выступая перед депутатами Палаты общин в среду, 5 марта. Sky News передает, что Стармера также спросили о вероятности российских атак на британских миротворцев в Украине.

Он ответил, что "это последнее, что кто-либо хочет видеть".

"Весь смысл обеспечения прочного мира и любой сделки – если есть сделка, которую нужно защищать, – заключается в том, чтобы избежать конфликта и обеспечить мир", – добавил глава правительства.

Он отметил, что риск нарушения договоренностей возникнет, если кремлевский диктатор Владимир Путин сочтет, что может пренебречь сделкой.

Стармер заверил, что он делает "все возможное", чтобы сыграть свою роль, поддерживая регулярный контакт со "всеми ключевыми игроками".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Британия, Франция, Нидерланды и Швеция выразили готовность отправить войска в Украину. Пока что еще не определились Дания, Германия и Италия.

– 4 марта президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Киром Стармером. Последний приветствовал "непреклонную преданность украинского лидера обеспечению мира".

– Ранее Стармер подчеркивал, что именно Россия является агрессором, а Путин никогда не держал данного им слова. Поэтому мир должен поддерживать Украину и Зеленского как военного лидера, а не подхалимничать перед кремлевским диктатором.

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