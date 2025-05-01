Стармер и Макрон помогли Зеленскому убедить Трампа в отношении Путина – Politico

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане ознаменовала собой смену атмосферы, за которую европейские союзники Украины приписывают себе заслугу. Именно после этой 15-минутной беседы Трамп обрушился с редкой критикой на диктатора Владимира Путина и допустил, что главарь Кремля не хочет останавливать войну, а просто тянет время и обманывает.

Видео дня

На попытках заставить Трампа смягчить настрой в отношении Зеленского и направить часть его гнева на Путина были сосредоточены британский премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом говорится в материале Politico.

Собрание влиятельных людей на похоронах Папы Франциска в Риме вселило долю оптимизма в будущее мирных переговоров по Украине, но в то же время все стало только сложнее. Публичные нападки президента США на Путина позволили дипломатам в Лондоне и Париже почувствовать, что их усилия за последние три месяца, судя по всему, принесли плоды.

Один из бывших послов Великобритании заявил, что Зеленскому "явно удалось повлиять на образ мышления Трампа", и что Британия и Франция последовательно подчеркивали, что Путин "проявлял неуважение к Трампу, постоянно нарушая режим прекращения огня, который он, по его словам, соблюдал".

Однако Великобритании и Франции теперь предстоит нервное ожидание, чтобы увидеть, сможет ли более жесткая линия президента США в отношении Путина пережить его нетерпение двигаться дальше. Изменение тактики президента США стало результатом месяцев тщательной координации действий Стармера и Макрона, которые использовали свои каналы в Белом доме, чтобы донести до него сообщение о том, что российскому диктатору нельзя доверять.

За кулисами со стороны Великобритании ключевую роль в этом процессе сыграли советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Хили, которого считают еще одной влиятельной фигурой, при поддержке спецпредставителя США в Великобритании Марка Бернетта.

Французский чиновник добавил, что "на данный момент Трамп понял", что Путину нельзя доверять. В Париже подчеркнули, что президент Макрон постоянно говорит и пытается достучаться до Трампа.

Стивен Пфайфер, старший научный сотрудник американского аналитического центра Brookings Institution, заявил, что Трамп "не замечал, как Путин игнорирует запросы США", но его недавние заявления в социальных сетях свидетельствовали о том, что он считал, будто Путин его разыгрывает. Также аналитик заявил, что в своих разговорах Макрон и Стармер пытались указать на это Трампу.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в соборе Святого Петра в Ватикане 26 апреля "моментом утешения". Глава Белого дома отметил, что украинцы погибают из-за российского полномасштабного вторжения, и ему из-за этого "очень плохо".

Ранее Трамп сказал, что его встреча с Зеленским в Ватикане прошла хорошо. Глава Белого дома считает, что следующие несколько дней "покажут, был ли прогресс".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!